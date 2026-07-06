نفت برنت ۷۱ دلار و ۷۰ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت اندکی در روز دوشنبه کاهش یافته است. این افت پس از آن رخ داد که اوپک پلاس با افزایش بیشتر اهداف تولیدی خود از ماه اوت موافقت کرد و همزمان صادرات تولیدکنندگان کلیدی از طریق تنگه هرمز در حال بازیابی است که پتانسیل افزودن به عرضه جهانی را دارد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۲ سنت معادل ۰.۵۸ درصد کاهش به ۷۱ دلار و ۷۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۷ سنت معادل ۰.۳۹ درصد کاهش، ۶۸ دلار و ۴۲ سنت معامله می‌شود.

هر دو قرارداد هفته گذشته تغییر چندانی نداشتند، اما در چند هفته گذشته عمدتاً کاهش یافته بودند. سرمایه‌گذاران با دقت مذاکرات بین ایران آمریکا بر سر سرنوشت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز را زیر نظر دارند و همزمان بازیابی صادرات نفت خلیج فارس را پیگیری می‌کنند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه، در روز یکشنبه توافق کردند که اهداف تولید خود را از ماه اوت، علاوه بر افزایش‌های مشابه برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه، ۱۸۸ هزار بشکه در روز دیگر افزایش دهند.

با این حال، به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این افزایش عمدتاً روی کاغذ باقی مانده است. جنگی که تنگه هرمز را به روی ترافیک نفتکش‌های تولیدکنندگان کلیدی اوپک، از جمله عربستان، کویت و عراق بست و تولید آن‌ها را محدود کرد.

امارات از اول ماه مه از اوپک خارج شد.

کشورهای حاشیه خلیج فارس آغاز به بازیابی عرضه‌ نفت کرده‌اند که در طول جنگ ایران متوقف شده بود و در حال افزایش صادرات خود هستند.

یک نظرسنجی رویترز نشان داد که تولید نفت اوپک در ماه ژوئن ۳.۳ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه قبل افزایش یافته و به ۱۹.۴۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

داده‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت خلیج فارس در ماه ژوئن بیش از ۳ میلیون بشکه نسبت به ماه مه افزایش یافته و از مرز ۱۰ میلیون بشکه در روز فراتر رفته است، هرچند این حجم همچنان ۴۰ درصد پایین‌تر از سطوح پیش از جنگ است.

علاوه بر این، منابع صنعتی اعلام کردند که محموله‌های نفتی از بنادر غربی روسیه در ماه ژوئن به رکورد بالایی رسیده و انتظار می‌رود در ماه ژوئیه نیز همین سطح را حفظ کند، زیرا پالایشگاه‌های این کشور در حملات پهپادی اوکراین آسیب دیده‌ و مسکو را مجبور به افزایش صادرات نفت خام کرده اند.

طبق گفته این منابع: «روسیه با کمبود سوخت مواجه است، زیرا اوکراین حملات خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را با هدف تحت فشار قرار دادن مسکو برای توافق صلح، تشدید کرده است».