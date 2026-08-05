جریمه ۹۵ میلیاردی برای قاچاق نفت گاز در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پلدختر به پرونده قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفت گاز به ارزش ۳۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده و به دلیل ارائه‌نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش تخلف محکوم کرد و جریمه وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه بر اساس ماده ۱۴۸، تبصره ۱ قانون آیین دادرسی کیفری از کامیون، رفع توقیف و با اضافه‌شدن هزینه آزمایش‌های صورت‌گرفته در مجموع متخلف را به پرداخت ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال جریمه کرد.

شاهی، گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر هنگام بازرسی از خودروهای عبوری در محور مواصلاتی، این میزان سوخت را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.