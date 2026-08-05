آزادی: جهاد دانشگاهی حلقه اتصال دانشگاه، دولت و بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک آزادی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت چهلوششمین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی، ضمن تسلیت ایام سوگواری و قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه، اظهار کرد: خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی اثرگذار در مسیر توسعه جامعه است و هر میزان پیشرفت بدون روایت صحیح رسانهای، بخش مهمی از اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
وی با تبریک پیشاپیش روز خبرنگار افزود: اگر دستاوردها به درستی معرفی نشوند، بخش مهمی از ظرفیتهای توسعه کشور مغفول میماند و به همین دلیل تقویت رسانهها و حمایت از این حوزه یکی از ضرورتهای پیشرفت است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به شعار امسال «جهاد دانشگاهی؛ اقتدار علمی در آفاق مقاومت» گفت: جهاد دانشگاهی از رویشهای اصیل انقلاب اسلامی است و امروز پس از ۴۶ سال، به نهادی تبدیل شده که میتواند میان دولت، دانشگاه، نخبگان، بخش خصوصی و جامعه ارتباطی نظاممند برقرار کند.
آزادی ادامه داد: یکی از مهمترین چالشهای توسعه در کشور، نبود ارتباط مؤثر میان این بخشها است و جهاد دانشگاهی به واسطه ساختار خود توانسته این خلأ را در حوزههای مختلف پر کند.
وی با بیان اینکه سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه یکی از کاملترین مجموعههای جهاد دانشگاهی کشور است، افزود: این مجموعه در حوزههای آموزش، پژوهش، فناوری، فرهنگ، نوآوری و تجاریسازی فعالیت میکند و تلاش دارد تمامی این بخشها را در خدمت توسعه استان قرار دهد.
آزادی با تشریح برنامههای آموزشی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: بیش از دو هزار دانشجو در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیل میکنند و انتخاب رشتههای دانشگاهی نیز بر اساس مزیتهای نسبی و نیازهای استان انجام میشود.
وی افزود: علاوه بر آموزشهای دانشگاهی، سالانه بیش از ۱۰ هزار نفر در دورههای کوتاهمدت و مهارتمحور جهاد دانشگاهی آموزش میبینند که بخش قابل توجهی از آن مربوط به آموزش زبانهای خارجی و مهارتهای تخصصی است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به راهاندازی مدرسه تخصصی گیم و انیمیشن گفت: هفت استاندارد آموزشی این حوزه برای نخستین بار توسط جهاد دانشگاهی تدوین و در کشور تصویب شده و آموزشها با مشارکت فعالان واقعی بازار انجام میشود تا هنرجویان پس از پایان دوره مستقیماً وارد بازار کار شوند.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از فارغالتحصیلان این حوزه با شرکتهای خارجی همکاری دارند و پروژههای چند هزار دلاری برای کشورهای مختلف انجام میدهند که نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال است.
صادرات فناوری به ۲۷ کشور جهان
آزادی با بیان اینکه شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی محصولات خود را به ۱۱ کشور صادر میکنند، گفت: اگر فعالیت فریلنسرها را نیز در نظر بگیریم، متخصصان استان اکنون با ۲۷ کشور دنیا همکاری دارند.
وی ادامه داد: فعالان حوزه نرمافزار، گیم و انیمیشن کرمانشاه امروز پروژههایی را برای کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و دیگر کشورها اجرا میکنند و این موضوع ظرفیت ارزشمند ارزآوری برای استان ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه افزود: هدف ما تربیت نیروی متخصصی است که بتواند در بازارهای داخلی و بینالمللی رقابت کند، زیرا امروز از یک سو متقاضی کار وجود دارد و از سوی دیگر کارفرمایان با کمبود نیروی ماهر مواجه هستند.
آزادی با اشاره به مزیتهای استان کرمانشاه گفت: تمامی برنامههای جهاد دانشگاهی بر پایه ظرفیتهای بومی استان طراحی شده و حوزه خوراک، گردشگری، کشاورزی و اقتصاد دیجیتال در اولویت قرار دارند.
وی اظهار کرد: کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک ظرفیت کمنظیری دارد و جهاد دانشگاهی با ایجاد ساختارهای آموزشی، فناوری و نوآوری تلاش میکند دانش را در این حوزه به ثروت و اقتصاد تبدیل کند.
وی افزود: توسعه شهرستانها نیز بر اساس مزیتهای هر منطقه دنبال خواهد شد و در همین راستا نخستین دوره آموزش گیم و انیمیشن در شهرستان روانسر آغاز شده و این الگو به سایر شهرستانها نیز گسترش مییابد.
توانمندسازی پنج هزار دانشجو در دستور کار
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با اشاره به برنامههای فرهنگی این نهاد گفت: مهمترین برنامه سال آینده توانمندسازی پنج هزار دانشجو در استان است تا بتوانند با کسب مهارتهای کاربردی وارد بازار کار شوند.
آزادی افزود: جهاد دانشگاهی علاوه بر آموزش، زمینه حضور دانشجویان در فعالیتهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و کسبوکارهای دانشبنیان را نیز فراهم خواهد کرد و آییننامههای لازم در این زمینه تدوین شده است.
وی از راهاندازی مرکز توسعه صادرات محصولات دانشبنیان کشور به عراق در کرمانشاه خبر داد و گفت: این مرکز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم ایجاد خواهد شد و در برج فناوری جهاد دانشگاهی مستقر میشود.
آزادی بیان کرد: این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به شرکتهای دانشبنیان، زمینه حضور صادرکنندگان، واردکنندگان و نهادهای مالی را نیز فراهم میکند تا صادرات فناوری به عراق به صورت نظاممند دنبال شود.
وی با اشاره به ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک کرمانشاه با عراق افزود: این ظرفیت باید به فرصت اقتصادی تبدیل شود و جهاد دانشگاهی با همکاری استانداری و اتاق بازرگانی، برنامه ویژهای برای توسعه بازار عراق و همچنین ورود به بازار کشورهای آفریقایی تدوین کرده است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت: این فناوری یکی از اولویتهای اصلی جهاد دانشگاهی است و تلاش میکنیم طی دو سال آینده بخشی از فرآیندهای سازمانی و پژوهشی با بهرهگیری از هوش مصنوعی انجام شود.
وی تصریح کرد: توسعه فناوری زمانی موفق خواهد بود که دانش به قدرت اقتصادی تبدیل شود و تمامی برنامههای جهاد دانشگاهی نیز با همین رویکرد طراحی شده است.
آزادی در پایان با تأکید بر ظرفیتهای فراوان استان کرمانشاه گفت: این استان از توانمندیهای ارزشمندی در حوزههای مختلف برخوردار است و با برنامهریزی علمی، مشارکت نخبگان و اتصال دانش به اقتصاد میتوان این ظرفیتها را به مزیتهای رقابتی پایدار تبدیل کرد.
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