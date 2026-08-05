سردار کیاست سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین حسینی در مرز خسروی، اظهار کرد: امسال شاهد برگزاری اربعینی متفاوت، منظم و کمنظیر در مرز بینالمللی خسروی بودیم که حاصل هماهنگی، همدلی و انسجام مطلوب میان تمامی کمیتهها و دستگاههای مسئول در استان کرمانشاه بود.
وی افزود: مسئولان استان به محوریت استاندار کرمانشاه با برنامهریزی دقیق و حضور میدانی، اقدامات ارزشمند و گستردهای را برای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام دادند و همین موضوع موجب شد زائران از بدو ورود به استان، از شهرستان کنگاور تا مرزهای خروجی، خدمات مناسب و رضایتبخشی را دریافت کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با بیان اینکه رضایت زائران در گفتار و رفتار آنان کاملاً مشهود بود، تصریح کرد: ظرفیتهای ارزشمند و امکانات فراهمشده در پایانه مرزی خسروی و همچنین پایانه منذریه عراق، زمینه ارائه خدمات مطلوب را فراهم کرد و بخش عمده زائران از روند تردد و امکانات موجود ابراز رضایت داشتند.
سردار سپهری خاطرنشان کرد: خوشبختانه در طول اجرای عملیات اربعین، هیچ مشکل خاصی در تردد زائران در دو سوی مرز وجود نداشت و فرآیند خروج و ورود زائران با آرامش و روانی کامل انجام شد.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروهای مرزبانی، گفت: همکاران مرزبانی با روحیه اعتقادی، جهادی و افتخارآمیز به صورت شبانهروزی در خدمت زائران بودند و با ایثار و از خودگذشتگی تلاش کردند کوچکترین توقف و ایستایی برای زائران در هنگام ورود به خاک عراق و بازگشت به کشور ایجاد نشود.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ادامه داد: در کنار خدمات میدانی، دیپلماسی هوشمندانه و مدبرانه مرزی نیز به صورت مستمر و در سطوح مختلف با مسئولان کشور عراق دنبال شد که نتایج بسیار مطلوبی به همراه داشت و هماهنگیهای ایجادشده نقش مهمی در روانسازی تردد زائران ایفا کرد.
وی با اشاره به آمار اولیه تردد از مرز خسروی، اظهار کرد: هرچند آمارها هنوز نهایی نشده است، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد استقبال زائران از مرز خسروی نسبت به گذشته افزایش یافته و این مرز بیش از پیش مورد توجه زائران قرار گرفته است.
سردار سپهری افزود: بخش عمده زائران تاکنون به کشور بازگشتهاند و در ظهر روز اربعین نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر از زائران همچنان در آن سوی مرز حضور دارند که تمامی بخشهای حملونقل، پذیرایی، خدمات و دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات به این عزیزان و بازگشت ایمن آنان آمادگی کامل دارند.
وی در ادامه با توصیه به زائران در مسیر بازگشت، گفت: از زائران درخواست میکنیم قوانین راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت کنند و پیش از ادامه مسیر، در شهرستان قصرشیرین استراحت کافی داشته باشند تا با رفع خستگی و خوابآلودگی، سفری ایمن و بدون حادثه را تجربه کنند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، نقش مهمی در کاهش حوادث جادهای دارد و امیدواریم همه زائران سلامت و با خاطرهای خوش از این سفر معنوی به شهرهای خود بازگردند.
سردار سپهری در پایان با قدردانی از تمامی عوامل اجرایی، امنیتی، خدماتی و امدادی استان، گفت: از استاندار کرمانشاه، معاونان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و تمامی دستاندرکارانی که با تمام توان و به صورت میدانی در خدمت زائران بودند، صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم خداوند متعال توفیق خدمتگزاری به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) را در سالهای آینده نیز نصیب همه خادمان این کنگره عظیم معنوی کند.
کرمانشاه- فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با تقدیر از هماهنگی دستگاههای اجرایی، گفت: اربعین امسال در مرز خسروی با انسجام مثالزدنی، رضایت گسترده زائران و تردد روان در دو سوی مرز همراه بود.
سردار کیاست سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند برگزاری مراسم اربعین حسینی در مرز خسروی، اظهار کرد: امسال شاهد برگزاری اربعینی متفاوت، منظم و کمنظیر در مرز بینالمللی خسروی بودیم که حاصل هماهنگی، همدلی و انسجام مطلوب میان تمامی کمیتهها و دستگاههای مسئول در استان کرمانشاه بود.
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