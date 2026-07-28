زیدان رسما سرمربی فرانسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، زین‌الدین زیدان پس از چند سال دوری از دنیای مربیگری، بار دیگر به نیمکت بازگشت و هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده گرفت.

فدراسیون فوتبال فرانسه با اعلام رسمی این خبر، زیدان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. قرارداد سرمربی پیشین رئال مادرید با فدراسیون فوتبال فرانسه تا سال ۲۰۳۰ خواهد بود.

زیدان که از سال ۲۰۲۱ و پس از پایان دومین دوره حضورش روی نیمکت رئال مادرید بدون تیم بود، حالا جانشین دیدیه دشان می‌شود مربی‌ای که بیش از یک دهه هدایت خروس‌ها را بر عهده داشت.

این چهره سرشناس فوتبال فرانسه پیش از این در رئال مادرید دوران موفقی را پشت سر گذاشت و با این تیم سه بار متوالی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و دو عنوان قهرمانی لالیگا را نیز به دست آورد.

زیدان که در دوران بازیگری یکی از اسطوره‌های فوتبال فرانسه محسوب می‌شود، حالا نخستین تجربه مربیگری خود در سطح ملی را آغاز خواهد کرد و مأموریت اصلی او آماده‌سازی فرانسه برای رقابت‌های آینده از جمله جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود.

سرمربی جدید فرانسه پیش از این بارها اعلام کرده بود که هدایت تیم ملی کشورش یکی از اهداف بزرگ او در دوران مربیگری است.