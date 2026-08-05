یکصد و پنجاه و هشتمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاه و هشتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در ادامه برگزاری هفتگی این مراسم، شامگاه چهارشنبه ۱۴ مردادماه در چهارراه بسیج کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع که در قالب هفته بیست و سوم برگزار می‌شود، از ساعت ۲۱:۳۰ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، حجت‌الاسلام والمسلمین اینالو، رئیس بسیج طلاب کشور، سخنران ویژه این مراسم خواهد بود و درباره محورهای فرهنگی، اجتماعی و مسائل روز به ایراد سخن خواهد پرداخت.

شعار محوری یکصد و پنجاه و هشتمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» نیز «در هر شرایطی پای کار ایران‌جانمان هستیم» اعلام شده است.

اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در ماه‌های اخیر به صورت مستمر و هفتگی در کرمانشاه برگزار شده و به محلی برای حضور اقشار مختلف مردم و اعلام همبستگی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تبدیل شده است.