به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، از امروز پنجشنبه پانزدهم مردادماه، افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید در بسیاری از نقاط استان سمنان پیشبینی میشود.
همزمان با این شرایط جوی، دمای هوا نیز در بیشتر مناطق استان روند کاهشی خواهد داشت؛ این کاهش دما در نیمه شمالی و ارتفاعات محسوستر از سایر مناطق خواهد بود.
سمنان؛ وزش باد و گردوخاک
در مرکز استان سمنان، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیشبینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان امروز به ۳۷ و ۲۵ درجه سانتیگراد میرسد و از فردا نیز دمای هوا حدود سه درجه کاهش خواهد یافت.
احتمال رعدوبرق در ارتفاعات شاهرود
در شاهرود نیز افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی پیشبینی میشود و در برخی نقاط مرتفع احتمال وقوع رعدوبرق وجود دارد.
دمای هوای شاهرود نیز از امروز روند کاهشی خواهد داشت و بیشینه و کمینه دمای هوا در این شهرستان به ۳۷ و ۲۰ درجه سانتیگراد میرسد.
افزایش ابر در دامغان و سرخه
برای دامغان افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است. در سرخه نیز شرایط جوی مشابهی حاکم خواهد بود.
بر این اساس، بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان ۳۴ و ۲۰ درجه و در سرخه ۳۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
وزش باد در مهدیشهر و شهمیرزاد
در مهدیشهر و شهمیرزاد نیز آسمانی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
بیشینه و کمینه دمای هوای مهدیشهر امروز ۳۲ و ۱۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
گردوخاک در غرب استان
در غرب استان سمنان و شهرهای گرمسار و ایوانکی نیز وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیشبینی شده است.
دمای هوای گرمسار امروز در گرمترین ساعات به ۳۸ درجه و در خنکترین ساعات به ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
میامی هم خنکتر میشود
در میامی نیز از امروز افزایش ابر و وزش باد پیشبینی شده و روند کاهش دما در این شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.
بیشینه و کمینه دمای هوای میامی امروز ۳۳ و ۱۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، کاهش تدریجی دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان طی روزهای پیشرو ادامه خواهد داشت و نیمه شمالی و ارتفاعات استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این تغییرات دمایی قرار میگیرند.
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