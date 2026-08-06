وزیر بهداشت بر تسریع در ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان دشتستان از پروژه در حال ساخت بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، وزیر بهداشت از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه و مسائل اجرایی آن قرار گرفت.
وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت تسریع در روند ساخت این مرکز درمانی، اظهار کرد: روند اجرای بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان باید با شتاب بیشتری دنبال شود تا این پروژه در سریعترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای سلامت در استان بوشهر افزود: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در استان بوشهر و شهرستان دشتستان را در دستور کار داریم و تلاش میکنیم امکانات، تجهیزات و خدمات درمانی بهتر و بیشتری را در اختیار مردم این شهرستان قرار دهیم.
ظفرقندی همچنین بر رفع موانع اجرایی پروژه و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای تکمیل هرچه سریعتر بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان تأکید کرد.
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