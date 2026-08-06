رسانه صهیونیست: حزب الله در حال تغییر قواعد بازی است 

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه عبری زبان «معاریو» با اشاره به حادثه امنیتی اخیر در روستای مجدل زون در جنوب لبنان که منجر به هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن شدید ۴ تن دیگر شده است، نوشت که حزب‌الله در حال تغییر قواعد بازی است و این همان برداشتی است که باعث نگرانی ارتش اسرائیل شده است.

این گزارش می‌افزاید که حادثه در «مجدل زون» در جنوب لبنان، نشانه‌ای از یک روند نامطلوب برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

بنابر اعلام معاریو، حزب‌الله در تلاش است تا جنگ چریکی را در میدان نبرد به راه بیندازد و ارتش اسرائیل روز چهارشنبه با کندی و سردرگمی عمل کرد.

بر اساس این گزارش، روزهای آینده برای ارتش اسرائیل در جبهه کرانه باختری نیز مملو از چالش خواهد بود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی دیروز از هلاکت دو نظامی صهیونیست و زخمی شدن چهار تن دیگر در عملیات نظامی در جنوب لبنان خبر دادند. سخنگوی ارتش این رژیم از هلاکت یک افسر با درجه سرگرد به عنوان فرمانده گروهان و یک نظامی دیگر صهیونیست به همراه مجروح شدن ۴ نفر دیگر در روز گذشته در جنوب لبنان خبر داد.

در جزئیات این حادثه آمده است که ظهر دیروز حوالی ساعت ۱۲ نیروهای ارتش صهیونیستی متعلق به تیم رزمی تیپ ۵۵ در منطقه روستای «مجدل زون» در جنوب لبنان فعالیت می‌کرد. در حین انجام عملیات، نیروها وارد ساختمانی در آن منطقه شدند. هنگام ورود نیروها به ساختمان، انفجاری رخ داد که احتمال می‌رود ناشی از یک بمب کنار جاده‌ای بوده که در آن مکان کار گذاشته شده بود.