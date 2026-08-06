صعود گلف همدان به جمع ۴ هیئت برتر کشور در ارزیابی فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت گلف استان همدان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کسب رتبه چهارم در ارزیابی عملکرد فدراسیون گلف در سال ۱۴۰۴ نتیجه برنامه‌ریزی‌های دقیق، تلاش‌های منسجم خانواده گلف استان و عزم جدی برای توسعه این رشته در سطوح مختلف است.

صالح جهانگرد با تاکید بر اینکه این موفقیت در حالی به دست آمده که همدان از بسیاری استان‌های صاحب‌سبک و برخوردار پیشی گرفته است، افزود: با استفاده بهینه از امکانات موجود و تکیه بر ظرفیت‌های بومی توانسته‌ایم گلف را به عنوان یک رشته فراگیر در مدارس، دانشگاه‌ها و مناطق کم‌برخوردار توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: ایجاد ساختار منسجم و زیرساخت‌های تخصصی، در کنار حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان و تعامل بین‌دستگاهی، گلف همدان را به یکی از قطب‌های رو به رشد این رشته در کشور تبدیل کرده است.

رئیس هیئت گلف همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و حمایت‌های مسئولان، جایگاه استان در سال‌های آتی ارتقای بیشتری یابد.