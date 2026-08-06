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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

صعود گلف همدان به جمع ۴ هیئت برتر کشور در ارزیابی فدراسیون

صعود گلف همدان به جمع ۴ هیئت برتر کشور در ارزیابی فدراسیون

همدان-هیئت گلف استان همدان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ فدراسیون گلف موفق به کسب جایگاه چهارم کشوری شد، دستاوردی که نشان‌دهنده مسیر رو به رشد این رشته ورزشی در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت گلف استان همدان صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کسب رتبه چهارم در ارزیابی عملکرد فدراسیون گلف در سال ۱۴۰۴ نتیجه برنامه‌ریزی‌های دقیق، تلاش‌های منسجم خانواده گلف استان و عزم جدی برای توسعه این رشته در سطوح مختلف است.

صالح جهانگرد با تاکید بر اینکه این موفقیت در حالی به دست آمده که همدان از بسیاری استان‌های صاحب‌سبک و برخوردار پیشی گرفته است، افزود: با استفاده بهینه از امکانات موجود و تکیه بر ظرفیت‌های بومی توانسته‌ایم گلف را به عنوان یک رشته فراگیر در مدارس، دانشگاه‌ها و مناطق کم‌برخوردار توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: ایجاد ساختار منسجم و زیرساخت‌های تخصصی، در کنار حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان و تعامل بین‌دستگاهی، گلف همدان را به یکی از قطب‌های رو به رشد این رشته در کشور تبدیل کرده است.

رئیس هیئت گلف همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با تداوم این روند و حمایت‌های مسئولان، جایگاه استان در سال‌های آتی ارتقای بیشتری یابد.

کد مطلب 6909607

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