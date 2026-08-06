استقبال ۱۰۶ هزار بازدیدکننده از موزه استان حضرت عباس (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، نافع الموسوی، رئیس بخش گنجینهها و نسخ خطی آستان مقدس عباسی در این باره گفت: این موزه در بازه زمانی اول تا بیستم ماه صفر، پذیرای ۱۰۶ هزار بازدیدکننده بود که اوج ورود زائران به شهر مقدس کربلا برای بزرگداشت مراسم اربعین امام حسین(ع) بود.
او افزود: فرآیند شمارش بازدیدکنندگان از طریق دوربینهای نصبشده در ورودی سالن نمایشگاه موزه انجام شد که تعداد شرکتکنندگان را در طول مدت بازدید رصد و بهطور دقیق ثبت میکنند و بدین ترتیب امکان دستیابی به آمار مستند از تعداد بازدیدکنندگان را فراهم میکنند.
او توضیح داد که حضور گسترده بازدیدکنندگان در سالن نمایشگاه موزه، نشاندهنده علاقه بازدیدکنندگان به آشنایی با آثار تاریخی و گنجینههای موجود در موزه و درک ارزش تاریخی و فرهنگی آنهاست.
آستان مقدس عباسی با افتتاح تالاری برای نمایش آثار موزهای در پانزدهم جمادی الاولی سال ۱۴۳۱ هجری قمری/ ۲۰۰۹ میلادی و همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) نخستین گام را برای تأسیس موزه خود برداشت.
پس از آن موزه آثار نفیس و نسخ خطی در سال ۲۰۱۴ میلادی تأسیس شد. این موزه شامل شعبهها و واحدهای بسیاری است؛ از جمله شامل شش بخش ویژه برای امور موزه مانند دفتر، خزانه، اسناد، بایگانی، تالار موزه، آزمایشگاه و رسانه موزه است.
موزه گنجینهها و نسخ خطی الکفیل وابسته به آستان مقدس عباسی بر اهمیت هنرهای اسلامی بهعنوان حافظهای برای صیانت از هویت فرهنگی و منبعی معتبر برای پژوهشهای دانشگاهی در حوزه تاریخ، باستانشناسی، میراث فرهنگی و موزهداری تأکید دارد
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