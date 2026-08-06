به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح پنجشنبه با حضور در برنامه «سحرلر» شبکه استانی سهند، همزمان با سالروز درگذشت حاج محمد نخجوانی از بنیانگذاران کتابخانه ملی تبریز، به تشریح جایگاه خیران فرهنگی و نقش آنان در گسترش زیرساخت‌های کتابخوانی پرداخت.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تبریز در عرصه فرهنگ، هنر و نیکوکاری اظهار کرد: این شهر همواره خاستگاه انسان‌هایی بوده که سرمایه و توان خود را در مسیر رشد علم، فرهنگ و آگاهی جامعه به کار گرفته‌اند و این روحیه نیک‌اندیشی، بخشی از هویت فرهنگی تبریز را شکل داده است.

نخجوانی‌ها؛ نماد ماندگار نیکوکاری فرهنگی در تبریز

بابایی با اشاره به خدمات ماندگار حاج محمد و حاج حسین نخجوانی در حوزه فرهنگ و کتاب افزود: این دو برادر که از تاجران شناخته‌شده چای بودند، در سفرهای تجاری خود به گردآوری نسخه‌های خطی، کتاب‌های نفیس و آثار ارزشمند علمی و فرهنگی پرداختند و با انتقال این گنجینه‌ها به تبریز، نقش مهمی در غنای کتابخانه ملی این شهر و حفظ میراث مکتوب کشور ایفا کردند.

وی ادامه داد: اقدامات این بزرگان نشان داد که سرمایه‌های مادی می‌تواند در مسیر ماندگار فرهنگ و دانش قرار گیرد و امروز نیز ادامه این مسیر به همت خیران و فرهنگ‌دوستان امکان‌پذیر است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی با بیان اینکه سنت نیکوکاری فرهنگی همچنان در تبریز جریان دارد، گفت: خانواده‌هایی همچون قره‌چمنی، مرحوم پروفسور سعادت‌جو و دیگر نیکوکاران فرهنگی با حمایت از کتابخانه‌های عمومی، در مسیر توسعه فضاهای فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه گام برداشته‌اند.

«اهدانش» بستری برای حضور مردم و خیران در توسعه کتابخانه‌ها

بابایی در ادامه با معرفی طرح «اهدانش» نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این طرح را زمینه‌ای برای حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در توسعه کتابخانه‌های عمومی دانست و اظهار کرد: این طرح امکان مشارکت خیران، صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به فرهنگ را در ساخت کتابخانه، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بازسازی و بهسازی مراکز موجود، تأمین تجهیزات، اهدای کتاب و حمایت از برنامه‌های فرهنگی فراهم می‌کند.

وی با دعوت از مردم و مجموعه‌های اقتصادی برای مشارکت در این طرح افزود: کتابخانه‌های عمومی تنها محل ارائه خدمات کتاب و مطالعه نیستند، بلکه سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی هر جامعه به شمار می‌روند و توسعه آنها نیازمند همراهی و مشارکت همگانی است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هر فرد، مجموعه یا بنگاه اقتصادی می‌تواند متناسب با توان خود در ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی کشور نقش‌آفرین باشد و با این اقدام، اثری ماندگار در مسیر افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ مطالعه بر جای بگذارد.

بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت مشارکت‌های مردمی در قالب طرح «اهدانش»، شاهد توسعه کمی و کیفی کتابخانه‌های عمومی، افزایش دسترسی مردم به خدمات فرهنگی و تقویت جایگاه این مراکز به عنوان گسترده‌ترین شبکه فرهنگی و اجتماعی کشور باشیم.