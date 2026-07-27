به گزارش خبرنگار مهر، با هدف توسعه عدالت فرهنگی، گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی جامعه عشایری به خدمات کتابخانه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و اداره‌کل امور عشایر استان ظهر دشنبه به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با امضای اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی و علی سبزیچی اسفهلان، مدیرکل امور عشایر استان، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و کتابخوانی در مناطق عشایری خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو دستگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات مشترک، اجرای طرح‌های متنوع فرهنگی و ترویجی را در دستور کار قرار داده‌اند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی پیشخوان‌های کتابخانه در مناطق عشایری، حمایت از ایجاد کتابخانه‌های مشارکتی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان، نشست‌های معرفی و نقد کتاب، محافل شعر، مسابقات کتابخوانی و حمایت از نویسندگان عشایر اشاره کرد.

اداره‌کل امور عشایر آذربایجان شرقی نیز متعهد شده است با اختصاص فضا برای ایجاد پیشخوان‌های کتابخانه، همکاری در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌های کتابخوانی، معرفی کتابخانه‌های وابسته، توزیع منابع مطالعاتی، معرفی نویسندگان عشایر و تأمین بخشی از جوایز مسابقات فرهنگی، در اجرای این تفاهم‌نامه مشارکت کند.

اطلاع‌رسانی مشترک فعالیت‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های کتابخوانی در مدارس و پانسیون‌های شبانه‌روزی دانش‌آموزان عشایر، برگزاری نشست‌های هماهنگی در سطح شهرستان‌ها و توسعه همکاری‌های فرهنگی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

از دیگر بخش‌های مهم این همکاری، برنامه‌ریزی برای برگزاری **دومین جشنواره کتابخوانی عشایر آذربایجان شرقی** است که شهریورماه امسال در ییلاقات شهرستان کلیبر برگزار خواهد شد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی جامعه عشایری و اجرای برنامه‌هایی همچون قصه‌گویی، نشست‌های فرهنگی، مسابقات کتابخوانی و فعالیت‌های ویژه کودکان و نوجوانان عشایر برگزار می‌شود.

مسئولان دو دستگاه ابراز امیدواری کرده‌اند اجرای این تفاهم‌نامه، گام مؤثری در تحقق عدالت فرهنگی، ارتقای سرانه مطالعه و افزایش دسترسی جامعه عشایری آذربایجان شرقی به خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی باشد.