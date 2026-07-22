کتابخانه مرکزی تبریز میراثی ارزشمند برای ایران و آسیای مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، اونتالپ اونالبایف ظهر چهارشنبه پس از بازدید از کتابخانه مرکزی تبریز، با ابراز خرسندی از حضور در این مجموعه فرهنگی اظهار کرد: پیش از این تصور میکردم این مجموعه صرفاً یک کتابخانه برای مطالعه و امانت کتاب باشد، اما بازدید امروز نشان داد کتابخانه مرکزی تبریز یک مرکز فرهنگی، علمی و اجتماعی مدرن با خدمات متنوع برای همه اقشار جامعه است.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این مجموعه افزود: وجود بخشهای تخصصی برای کودکان، نوجوانان، پژوهشگران و محققان، در کنار فضاهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، نشان میدهد این کتابخانه توانسته با ارائه خدمات نوین، پاسخگوی نیاز گروههای مختلف سنی و اقشار گوناگون مردم باشد.
وی با اشاره به بازدید از گنجینه نسخ خطی و مخزن کتابخانه افزود: وجود نسخههای ارزشمند و نفیس تاریخی در این مجموعه برای من بسیار شگفتانگیز بود. در این بخش از قرآنهای مینیاتوری و آثار شخصیتهای برجستهای همچون فارابی، ابوریحان بیرونی و علیشیر نوایی بازدید کردم که هر یک بخشی از میراث مشترک تمدنی منطقه به شمار میروند.
سفیر جمهوری قزاقستان با بیان اینکه مشاهده کتابی درباره فارابی در این گنجینه برای او بسیار ارزشمند بوده است، گفت: فارابی از بزرگترین اندیشمندان جهان اسلام و از مفاخر مشترک فرهنگی منطقه است و وجود آثار مرتبط با این فیلسوف بزرگ در کتابخانه مرکزی تبریز، نشاندهنده غنای علمی و فرهنگی این مجموعه است.
اونالبایف کتابخانه مرکزی تبریز را سرمایهای ارزشمند برای ایران، آسیای مرکزی و پژوهشگران حوزه تاریخ و تمدن دانست و تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت بالایی برای توسعه همکاریهای علمی، فرهنگی و پژوهشی دارد.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش تعاملات میان مراکز علمی دو کشور خاطرنشان کرد: میتوان همکاریهای مشترکی میان کتابخانه مرکزی تبریز و کتابخانه ملی قزاقستان در زمینه تبادل تجربیات، اجرای طرحهای پژوهشی و همچنین مرمت و حفاظت از نسخههای خطی و کتابهای قدیمی شکل داد.
سفیر جمهوری قزاقستان در پایان این بازدید، در دفتر یادبود کتابخانه مرکزی تبریز نیز یادداشتی به یادگار نوشت و ضمن قدردانی از میزبانی مسئولان کتابخانه، از آشنایی با اسناد تاریخی، مخزن کتابها و منابع ارزشمند این مجموعه ابراز خرسندی کرد.
وی در این یادداشت نوشت: «امروز از کتابخانه مرکزی تبریز بازدید کرده و با اسناد تاریخی، مخزن کتابها و سایر منابع اطلاعاتی این مجموعه آشنا شدم. برای مدیریت و کارکنان این کتابخانه جدید و مدرن، موفقیت و دستاوردهای روزافزون آرزو میکنم.»
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