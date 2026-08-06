سلیمی: تردد از مرز خسروی از یک میلیون نفر عبور کرد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران از مرز بین‌المللی خسروی، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۵۴ هزار و ۵۷۸ نفر از این مرز تردد کرده‌اند که از این تعداد، ۵۰ هزار و ۳۹۳ نفر وارد کشور شده و چهار هزار و ۱۸۵ نفر نیز از کشور خارج شده‌اند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون، مجموع تردد ثبت‌شده از مرز بین‌المللی خسروی به یک میلیون و ۲۵ هزار و ۸۷ نفر رسیده که شامل ۵۴۹ هزار و ۵۶ نفر خروج از کشور و ۴۷۶ هزار و ۳۱ نفر ورود به ایران است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه عبور مجموع ترددها از مرز یک میلیون نفر، بیانگر استقبال گسترده زائران از مرز خسروی در اربعین امسال است، تصریح کرد: در حال حاضر روند بازگشت زائران همچنان ادامه دارد و آمار ورود به کشور به‌مراتب بیشتر از آمار خروج است.

سلیمی ادامه داد: اختلاف میان آمار خروج و ورود نشان می‌دهد هنوز بخشی از زائرانی که از مرز خسروی راهی عتبات عالیات شده‌اند، در مسیر بازگشت قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده نیز شاهد ورود گسترده آنان از این مرز باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آمار تردد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته که این موضوع نشان‌دهنده اعتماد و استقبال زائران از مرز خسروی، آمادگی زیرساخت‌ها و کیفیت مناسب خدمات ارائه‌شده در این گذرگاه مرزی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر تداوم آمادگی کامل مجموعه راهداری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد اربعین، گفت: تمامی امکانات و ظرفیت‌های حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی تا بازگشت آخرین زائر در مرز خسروی و محورهای مواصلاتی استان فعال خواهد بود تا زائران با آرامش، ایمنی و سهولت به مقصد خود برسند.