به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی، با اشاره به آمادگی دفاعی و برنامههای تقویت توان رزم ارتش، از روندی سخن گفت که به گفته او، ارتش را در مسیر ارتقای آمادگی عملیاتی و دفاعی قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه حفظ آمادگی رزمی صرفاً به معنای تهیه تجهیزات نیست، افزود: ارتقای توان دفاعی ارتش در سالهای اخیر بر پایه مجموعهای از اقدامات همزمان پیش رفته است؛ از بازسازی و بهروزرسانی سامانههای موجود گرفته تا ورود تجهیزات تازه، توسعه ظرفیتهای داخلی و تقویت انگیزه و روحیه نیروها.
امیر سرتیپ اکرمینیا با اشاره به اینکه بخش مهمی از توان رزم، بهویژه در شرایط امروز، وابسته به نوسازی و احیای سامانههای آسیبدیده یا فرسوده است، تصریح کرد: ارتش با تکیه بر توان مهندسی و تخصصی خود، مسیر بازسازی و ارتقای تجهیزات را دنبال میکند. این روند تنها یک عملیات فنی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان دفاعی کشور برای حفظ بازدارندگی و افزایش قدرت واکنش سریع به شمار میرود.
سخنگوی ارتش همچنین خاطرنشان کرد: ورود تجهیزات جدید به یگانها، موجب شده تا ادوات و تجهیزات رزمی ارتش متناسب با نیازهای روز بازآرایی شود.
وی با تأکید بر جایگاه پدافند هوایی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی دفاعی کشور، گفت: ارتقای این حوزه همواره در صدر برنامههای ارتش قرار داشته است، زیرا در شرایط پیچیده منطقهای و تهدیدهای متنوع، پدافند هوایی نقش تعیینکننده در حفاظت از آسمان کشور و صیانت از زیرساختهای حیاتی ایفا میکند.
امیر سرتیپ اکرمینیا افزود: بخشی از توسعه ظرفیتهای دفاعی در داخل ارتش و بخشی دیگر با همکاری صنعت دفاعی و دیگر مجموعههای تخصصی کشور دنبال میشود؛ روندی که نهتنها وابستگی بیرونی را کاهش میدهد، بلکه امکان بهروزرسانی سریعتر و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای عملیاتی را فراهم میکند.
وی بر نقش روحیه و انگیزه نیروها در افزایش توان رزم تأکید ویژهای داشت و گفت: تجهیزات هرچند مهماند، اما آنچه در نهایت قدرت واقعی یک مجموعه نظامی را رقم میزند، ایمان، انضباط، آمادگی روحی و انگیزه نیروهای آن است که در وضعیت فعلی کارکنان ارتش از روحیه جهادی و اراده بسیار بالایی برای انجام ماموریت برخوردارند.
سخنگوی ارتش با یادآوری اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگهای گذشته نشان داده که قادر است در شرایط مختلف، مأموریتهای خود را با اتکا به توان بومی و برنامهریزی دقیق انجام دهد، اظهار کرد: امروز به رغم دو جنگ گذشته، ارتش جمهوری اسلامی ایران در وضعیت آمادگی بسیار مناسبی قرار دارد و با نگاه به تهدیدات پیش رو، بی وقفه در تلاش برای ارتقای سطح توان رزم خود است.
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