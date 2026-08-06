افت ۳۰ درصدی تولید گندم در بیجار؛ کشاورزان خواستار حمایت دولت شدند

سید حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خسارت‌های وارد شده به بخش کشاورزی شهرستان بیجار اظهار کرد: مخاطرات طبیعی همواره یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای بخش کشاورزی بوده، اما در سال زراعی جاری تنش آبی و سرمازدگی بهاره خسارت سنگینی به مزارع گندم شهرستان وارد کرده است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد تولید گندم در شهرستان بیجار نسبت به سال‌های عادی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و بسیاری از کشاورزان با افت شدید عملکرد مزارع خود روبه‌رو هستند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بیجار ادامه داد: خسارت‌ها تنها به یک منطقه محدود نیست و بخش قابل توجهی از مزارع در بخش چنگ‌الماس، روستاهای مختلف شهرستان و مناطق شرقی استان کردستان تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند.

رحیمی با بیان اینکه بسیاری از مزارع عملاً قابلیت برداشت اقتصادی ندارند، تصریح کرد: با وجود گستردگی خسارت‌ها، تاکنون صندوق بیمه محصولات کشاورزی برآورد نهایی خسارت‌ها را انجام نداده و این موضوع موجب نگرانی کشاورزان شده است.

وی خواستار حمایت فوری دولت از کشاورزان خسارت‌دیده شد و گفت: انتظار داریم تسهیلات کم‌بهره برای خرید بذر و نهاده‌های مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا بتوانند کشت سال آینده را انجام دهند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان بیجار افزود: همچنین با توجه به کاهش شدید درآمد کشاورزان، تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات بانکی و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی ضروری است، زیرا بسیاری از آنان امسال توان بازپرداخت اقساط خود را ندارند.

بخش زیادی از محصول گرما براثر سرمازدگی از بین رفت

یکی از کشاورزان شهرستان بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت وارد شده به مزرعه خود اظهار کرد: امسال حدود ۱۵۰ هکتار گندم کشت کرده‌ایم، اما میزان برداشت به هیچ وجه قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست و بخش زیادی از محصول بر اثر سرما و کم‌آبی از بین رفته است.

وی افزود: ادامه این وضعیت بدون حمایت دولت، فعالیت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد و تأمین هزینه‌های کشت سال آینده نیز برای بسیاری از بهره‌برداران دشوار خواهد بود.

در همین زمینه، مدیر برنامه‌ریزی امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز از پیگیری موضوع حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع لازم، تسهیلات ارزان‌قیمت، کمک‌های حمایتی و تمدید بازپرداخت وام‌های کشاورزی برای جبران بخشی از خسارت‌ها در دستور کار قرار گیرد.