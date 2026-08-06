عبور خرید تضمینی گندم در قزوین از مرز ۲۰۰ هزار تن

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریریمقدم بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از سیلوهای ذخیرهسازی گندم در شهرستانهای تاکستان و آوج با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بهصورت تضمینی خریداری شده است، اظهار کرد: خرید بهموقع محصول و فراهم کردن ظرفیتهای مناسب برای ذخیرهسازی، از مهمترین برنامههای استان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی است.
وی افزود: توسعه ظرفیت سیلوها، تسریع در فرآیند خرید تضمینی و نگهداری استاندارد گندم، از ارکان اصلی پایداری زنجیره تأمین این محصول راهبردی محسوب میشود.
حریریمقدم با اشاره به ظرفیت بالای مراکز ذخیرهسازی استان گفت: یکی از مهمترین مراکز ذخیرهسازی گندم استان، سیلوی بتنی تاکستان با ظرفیت ۸۰ هزار تن است که با اتصال به شبکه ریلی کشور، امکان تخلیه روزانه ۱۰ تا ۱۲ واگن گندم از بنادر را فراهم کرده است.
وی همچنین از روند احداث سیلوی ۳۰ هزار تنی در شهرستان آوج بازدید کرد و افزود: این مجموعه پس از بهرهبرداری، ظرفیت ذخیرهسازی گندم استان را به میزان قابل توجهی افزایش داده و نقش مؤثری در پشتیبانی از خرید تضمینی و مدیریت ذخایر راهبردی خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: تکمیل پروژههای زیرساختی حوزه ذخیرهسازی و ارتقای امکانات نگهداری محصولات کشاورزی، از اولویتهای بخش کشاورزی استان برای افزایش بهرهوری و تقویت امنیت غذایی است.
نظر شما