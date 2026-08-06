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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

نجفی: زمین منابع طبیعی برای توسعه ورزش به دهیاری اشمان واگذار می شود 

نجفی: زمین منابع طبیعی برای توسعه ورزش به دهیاری اشمان واگذار می شود 

بندر کیاشهر- نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس با اشاره به توسعه زیرساخت های ورزشی گفت: سند زمین منابع طبیعی به منظور زیرساخت ورزشی به دهیاری اشمان کماچال واگذار می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی ظهر چهارشنبه در میز خدمت روستای اشمان کماچال با اشاره به ضرورت رسیدگی به وضعیت شبکه برق اظهار کرد: با توجه به مطالبات مهم مردم روستا در حوزه برق به منظور تقویت شبکه و جایگزینی ترانسفورماتور مدی آن شبکه برق ، وضعیت برق را بر سی می کنند.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان رسیدگی به وضعیت راه روستایی گفت: زیرسازی و آسفالت با همکاری مالکان به منظورعقب نشینی انجام خواهد شد.

وی با حضور در زمین ورزشی به منظور تقویت سرانه ورزشی دراین روستا با اشاره گفت:زمینی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع به مالکیت منابع طبیعی در محدوده طرح هادی ، در نظر است با استفاده از ظرفیت ماده ۴ قانون ساماندهی، سند این زمین اخذ و برای اجرای طرح‌های عمومی و ورزشی به دهیاری واگذار شود.

کد مطلب 6909833

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