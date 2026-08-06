مشکل برق مسجد روستای اشمان کماچال با نصب کنتور جدید رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد ظهر پنج شنبه در میز خدمت جهادی در روستای اشمانکماچال با بیان اینکه مهمترین مطالبات مردم این روستا در حوزه برق، طرح هادی، زمین ورزشی و آببندان مطرح شد، اظهار کرد: با حضور در روستا و ضد مشکلات مردم در صدد رفع مطالبات ضروری مردم هستیم.
فرماندار آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه ا اداره برق تاکنون حدود سه کیلومتر کابل خودنگهدار در این منطقه اجرا کرده است، افزود: از مطالبات اولویت دار مردم روستا برق بود که بانصب یک دستگاه ترانس قابل حل است .
حیدری نژاد با بیان اینکه، مردم بسیاری از برنامه های خودرا در مسجد برگزارمی کنند ، گفت:مشکل برق مسجد روستا با نصب کنتور جدید به زودی برطرف خواهد شد .
وی الحاق زمینهای کشاورزی به محدوده طرح هادی و بهرهبرداری و ساختوساز در زمینهای واقع در محدوده را از دیگر مطالبات مردم به منظور رفع بیان کرد .
فرماندار آستانه اشرفیه در حاشیه بازدید از ساماندهی زمین ورزشی روستا گفت: در راستای ایجاد شور و نشاط جوانان و مردم این روستا با همکاری دستگاههای استانی، زمینه تأمین امکانات و توسعه فضای ورزشی روستا فراهم می شود.
وی به وضعیت آببندان روستا اشاره کرد و گفت: بازدید میدانی از این آببندان با حضور مدیران دستگاههای مرتبط برای روز یکشنبه برنامهریزی شده است و تلاش خواهیم کرد اعتبار لازم برای بهسازی آن در کمیته برنامهریزی شهرستان برای سال جاری اختصاص یابد.
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