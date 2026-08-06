به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمتالله باقری ظهر امروز پنجشنبه در جلسه هماهنگی طرح «میداندار» در لرستان با بیان اینکه اتفاقی شبیه معجزه در بیش از ۱۶۰ شب حضور مردم در خیابانها رخداده است، اظهار داشت: این حضور به واسطه پشتیبانی مردم از نظام، رزمندگان اسلام، نیروهای مسلح و دولت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و باز دیگر برآوردها و تصورات غلط دشمن از مردم ایران را به نمایش گذاشت.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد با آغاز جنگ، مردم به آنها کمک خواهند کرد درحالیکه خیابانها در دفاع از ایران و انقلاب اسلامی توسط مردم، تسخیر شد و مردم لرستان با عرق ویژه به اسلام و اهلبیت یکی از استانهای شاخص کشور در میدانداری مردم در خیابانها، بودند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، یادآور شد: در کنار رزم رزمندگان و حضور مردم، استاندار و فرمانداران شهرستانهای مختلف استان، نقش ویژهای در پشتیبانی جنگ داشتند.
سردار باقری با بیان اینکه ثبتنام ۳۰ میلیون نفر در سراسر کشور در سایت جانفدا در کنار رژه باشکوه جانفدایان در لرستان، از جلوههای اقتدار مردم لرستان در خیابان بود، گفت: رژه جانفدایان در خرمآباد در طول ۴۷ سال اخیر، بیسابقه بود.
وی افزود: در این راستا، طرح «میدان یار» نیز زمینهای برای نمایش اقتدار و ایستادگی مردم لرستان در سطح کشور و ایجاد شور و نشاط در خیابانها خواهد بود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، ادامه داد: این طرح در سطوح شهرستان، استان و کشوری در بخشهای مختلف رزمی، امدادگری، دفاعی، پرچم گردانی، فرهنگی، روایتگری و... برگزار میشود و شاعر حضور موفق تیمهای لرستان در سطح کشور در این رویداد خواهیم بود.
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