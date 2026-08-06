به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی ظهر پنجشنبه در بازدید پایگاه اوقات فراغت در سمنان اظهار کرد: برنامه های اوقات فراغت با شعار «تابستان، میدان نقش و اراده، با میدانداری نسل بعثت» به صورت همزمان در استان سمنان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه محوری آن به میزبانی شهرستان مهدیشهر برگزار شده است، ادامه داد: اوقات فراغت یکی از مهمترین فرصتهای تربیتی برای رشد متوازن دانشآموزان است. معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان توضیح داد: برنامهریزی هدفمند برای این ایام، زمینه شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان را در حوزههای فرهنگی، هنری، مهارتی، ورزشی، علمی و اجتماعی فراهم میکند.
کرمانی یادآور شد: هماکنون ۲۷۹ پایگاه شامل کانونهای فرهنگی و تربیتی، دارالقرآنها، پژوهشسراهای دانشآموزی، مراکز مشاوره، مجتمعهای ورزشی و مدارس در سراسر استان فعال هستند و خدمات متنوعی را به ۳۲ هزار و ۲۷۵ دانشآموز ارائه میدهند.
وی با اشاره به اینکه افتتاحیههای امسال با هدف معرفی ظرفیتهای پایگاههای اوقات فراغت برگزار شده است، تصریح کرد: دانشآموزان و خانوادهها میتوانند با رشتهها و فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، هنری، مهارتی، ورزشی، قرآنی، علمی و فناوری آشنا شده و متناسب با علاقه و استعداد خود در این برنامهها مشارکت کنند.
معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: رویکرد آموزش و پرورش در اجرای برنامههای تابستانی، تقویت هویت دینی و ملی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی، توسعه مهارتآموزی و ارتقای نشاط و امید در میان دانشآموزان است و این برنامهها فراتر از پر کردن اوقات فراغت، بستری برای تربیت همهجانبه نسل آینده محسوب میشود.
کرمانی با قدردانی از همکاری مدیران، مربیان، مدیران پایگاهها و دستگاههای همکار، ابراز امیدواری کرد: مشارکت گسترده خانوادهها، تابستانی سرشار از یادگیری، مهارتآموزی و تجربههای ارزشمند را برای دانشآموزان استان رقم بزند.
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