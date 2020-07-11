۱۷ پایگاه فعالیت تابستانی برای دانش آموزان با نیاز ویژه تشکیل شد

خلیل رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت توجه به سلامت دانش‌آموزان، کلاس‌های اوقات فراغت به صورت غیرحضوری با شرکت دانش آموزان دختر و پسر از طریق فضای مجازی شاد از ۱۵ تیرماه آغاز و تا پایان مرداد ماه ادامه می‌یابد.

وی با اشاره به اهمیت غنی سازی اوقات فراغت در کمک به ارتقا و رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان و استمرار فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در ایام تابستان، افزود: می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح در فضای مجازی و تولید محتوا، اوقات فراغت جذاب و متنوعی برای دانش آموزان ارائه کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان مهارت آموزی را از مهمترین اهداف فعالیت پایگاه‌های تابستانی عنوان کرد و ادامه داد: ایجاد شور و نشاط، استعدادیابی، پرورش و تقویت خلاقیت و نقاط قوت دانش آموزان با نیازهای ویژه از مهمترین برنامه‌های این پایگاه‌ها است.

رنجبر یادآور شد: غنی سازی اوقات فراغت یکی از مهمترین فرصت‌های تربیتی است که در این پایگاه‌ها با ارائه خدمات آموزشی مهارتی، توسعه کتابخوانی، آموزش قرآن، ترویج هنرهای آوایی، مهارتی، نمایشی و توسعه مهارت‌های ورزشی در پی تحقق آن هستیم.

وی پرورش استعدادها، توانمندسازی دانش آموزان در رشته‌های مختلف، تقویت اعتماد به نفس و بنیه معنوی، ارتقای مهارت‌های زندگی و برنامه ریزی در امور فردی و اجتماعی را از دیگر اهداف کلاس‌های غنی سازی اوقات فراغت عنوان کرد و بیان کرد: با تقویت مهارت‌های دانش آموزان با نیازهای ویژه صرف نظر از محدودیت آنها می‌توان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمند در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ادبی را در آنان به شکوفایی رساند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: اوقات فراغت دانش‌آموزان از جمله موضوعاتی است که اگر به درستی برای آن برنامه و طرحی داشته باشیم، می‌توانیم گامی اساسی در راستای رشد، خلاقیت، شکوفایی و آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی به این دانش آموزان برداریم.

رنجبر اظهار داشت: اوقات فراغت در واقع دوره تربیت غیر رسمی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه است که به مراتب بیشتر از تربیت رسمی می‌تواند در تغییر رفتار، دستیابی به اهداف آموزشی، پرورشی و ارتقای سطح دانش و بینش علمی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی آنان مؤثر باشد.