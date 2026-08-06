افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی اظهار کرد: تاکنون پنج هزار واحد مسکونی در محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است و روند اجرای سایر پروژه‌ها با هدف تحقق برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن با شتاب ادامه دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به حضور نمایندگان شرکت‌های آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق، گاز و جمعی از سازندگان در این بازدید، افزود: تکمیل واحدهای مسکونی بدون فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، پاسخگوی نیاز شهروندان نخواهد بود؛ از این رو توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی به‌صورت همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

پارسی بر هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی منسجم، روند اجرای شبکه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی را همگام با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکونی دنبال کنند تا امکان بهره‌برداری از واحدها در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: احداث مدارس، مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای فرهنگی، مذهبی و تجاری از الزامات شکل‌گیری محله‌های پایدار است و این پروژه‌ها باید همزمان با ساخت واحدهای مسکونی به سرانجام برسند.

وی تصریح کرد: هدف تنها ساخت واحدهای مسکونی نیست؛ ایجاد محیطی مناسب برای زندگی، دسترسی آسان ساکنان به خدمات عمومی و ارتقای کیفیت سکونت در این مناطق از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به شمار می‌رود.