به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات گسترده در فهرست پرسپولیس برای فصل آینده، تنها به خروج چند بازیکن باتجربه محدود نمیشود؛ بلکه حالا یکی از مهمترین موضوعات درون باشگاه به شماره پیراهنهایی مربوط است که سالها برای هواداران این تیم از ارزش و اهمیت ویژهای برخوردار بودهاند.
با جدایی میلاد سرلک، امید عالیشاه و سروش رفیعی، شمارههای ۲، ۷ و ۱۰ پرسپولیس بار دیگر خالی شدهاند؛ شمارههایی که در تاریخ این باشگاه همواره توسط بازیکنان شاخص و تأثیرگذار بر تن شده و از نگاه هواداران، تنها یک عدد روی پیراهن نیستند، بلکه بخشی از هویت باشگاه محسوب میشوند.
در این میان امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس که نامش در فهرست ۳۰ نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قرار داشت، خواهان پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ شده است.
درخواست این بازیکن در حالی مطرح شده که او بدون طی کردن سلسلهمراتب معمول در رختکن تیمی چون پرسپولیس بدون جلب نظر یا احترام به بازیکنان باتجربهتر، علاقه خود را برای در اختیار گرفتن این شماره اعلام کرده است؛ موضوعی که میتواند از همین ابتدای فصل، حساسیتهایی را پیرامون این بازیکن ایجاد کند.
این حساسیتها زمانی بیشتر میشود که محمودی پیش از این نیز به دلیل غیبت در اردوی تیم ملی امید با حاشیههایی روبهرو شده بود و حالا درخواست پوشیدن شماره ۱۰ میتواند بار دیگر نگاهها را متوجه او کند.
از سوی دیگر، پرسپولیس در آستانه جذب چند بازیکن جوان در خط حمله از جمله پوریا شهرآبادی و احتمالاً کسری طاهری قرار دارد. با این حال، بررسیها نشان میدهد هیچیک از این بازیکنان علاقهای به دریافت شماره ۱۰ ندارند و ترجیح میدهند بدون ورود به حاشیه، مسیر پیشرفت خود را در پرسپولیس دنبال کنند.
اکنون یکی از نخستین چالشهای مهدی تارتار، نحوه مدیریت شماره پیراهنهای این تیم خواهد بود. سرمربی جدید پرسپولیس باید درباره یکی از نمادینترین شمارههای باشگاه تصمیم بگیرد. شمارهای که در سالهای گذشته بر تن ستارههای بزرگ فوتبال ایران قرار گرفته و از نگاه هواداران، جایگاه ویژهای در تاریخ پرسپولیس دارد.
به همین دلیل، نحوه تصمیمگیری تارتار درباره شماره ۱۰ میتواند نخستین پیام او به رختکن پرسپولیس باشد؛ پیامی که مشخص خواهد کرد آیا معیارهای فنی، تجربه و جایگاه بازیکنان بر تصمیمات او حاکم است یا خیر.
بدون شک هواداران پرسپولیس انتظار دارند شمارههای پرافتخار این تیم تنها به بازیکنانی برسد که شایستگی فنی، شخصیتی و جایگاه لازم را به دست آوردهاند، تصمیم نهایی تارتار میتواند از نخستین آزمونهای مدیریتی او در رختکن سرخپوشان به شمار برود.
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