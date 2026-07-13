هافبک پرسپولیس جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، پس از برگزاری نشست‌ مشترک و توافق طرفین، قرارداد این بازیکن به صورت توافقی خاتمه یافت.

پیش از این باشگاه پرسپولیس با امید عالیشاه و میلاد سرلک فسخ قرارداد کرده بود.