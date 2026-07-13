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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

هافبک پرسپولیس جدا شد

هافبک پرسپولیس جدا شد

با اعلام باشگاه پرسپولیس، رضا شکاری از جمع شاگردان مهدی تارتار جدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، پس از برگزاری نشست‌ مشترک و توافق طرفین، قرارداد این بازیکن به صورت توافقی خاتمه یافت.

پیش از این باشگاه پرسپولیس با امید عالیشاه و میلاد سرلک فسخ قرارداد کرده بود.

کد مطلب 6887134

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