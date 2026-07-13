هافبک پرسپولیس جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، پس از برگزاری نشست مشترک و توافق طرفین، قرارداد این بازیکن به صورت توافقی خاتمه یافت.
پیش از این باشگاه پرسپولیس با امید عالیشاه و میلاد سرلک فسخ قرارداد کرده بود.
با اعلام باشگاه پرسپولیس، رضا شکاری از جمع شاگردان مهدی تارتار جدا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، پس از برگزاری نشست مشترک و توافق طرفین، قرارداد این بازیکن به صورت توافقی خاتمه یافت.
پیش از این باشگاه پرسپولیس با امید عالیشاه و میلاد سرلک فسخ قرارداد کرده بود.
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