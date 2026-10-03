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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

زادعلی اصغر در جمع ورزشکاران الهام‌بخش فدراسیون جهانی نابینایان

زادعلی اصغر در جمع ورزشکاران الهام‌بخش فدراسیون جهانی نابینایان

تبریز- زادعلی‌اصغر ورزشکار تبریزی در جمع ورزشکاران الهام‌بخش فدراسیون جهانی ورزش‌های نابینایان قرار گرفت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت چهل‌ و پنجمین سالگرد تأسیس فدراسیون جهانی ورزش‌های نابینایان (IBSA) در شهر تفلیس گرجستان، روز شنبه از ورزشکاران الهام‌بخش رشته‌های مختلف ورزشی تقدیر شد.

در این مراسم، بهزاد زادعلی‌اصغر، ورزشکار شایسته آذربایجان‌شرقی و عضو تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان جمهوری اسلامی ایران، در جمع ورزشکاران الهام‌بخش فوتبال نابینایان قرار گرفت و از وی تقدیر به عمل آمد.

این افتخار ارزشمند، جلوه‌ای از توانمندی، تلاش و پشتکار ورزشکاران نابینای استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.

کد مطلب 6966021

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