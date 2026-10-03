به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت چهل‌ و پنجمین سالگرد تأسیس فدراسیون جهانی ورزش‌های نابینایان (IBSA) در شهر تفلیس گرجستان، روز شنبه از ورزشکاران الهام‌بخش رشته‌های مختلف ورزشی تقدیر شد.

در این مراسم، بهزاد زادعلی‌اصغر، ورزشکار شایسته آذربایجان‌شرقی و عضو تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان جمهوری اسلامی ایران، در جمع ورزشکاران الهام‌بخش فوتبال نابینایان قرار گرفت و از وی تقدیر به عمل آمد.

این افتخار ارزشمند، جلوه‌ای از توانمندی، تلاش و پشتکار ورزشکاران نابینای استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی است.