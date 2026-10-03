استانداری تهران دستگاه برتردیوان محاسبات شد؛اجرای۶۵درصدمصوبات شهرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، پیش از ظهر شنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران، از انتخاب استانداری تهران به‌عنوان دستگاه برتر در ارزیابی دیوان محاسبات استان خبر داد و گفت: این انتخاب بر اساس شاخص‌های نظارتی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول یک سال گذشته انجام شده است.

سراج با اشاره به نقش دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در استان تهران، بیش از ۸۰ دستگاه تحت نظارت دیوان محاسبات قرار دارند و بر همین اساس از دیوان خواسته شد دستگاه‌هایی را که در سال گذشته عملکرد بهتری داشته‌اند و همچنین دستگاه‌هایی را که در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته‌اند، مشخص کند.

به گفته این نماینده مجلس، مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران نیز بر مبنای شاخص‌های مورد استفاده این نهاد نظارتی، چند دستگاه را به‌عنوان دستگاه‌های برتر معرفی کرده که استانداری تهران در میان آنها قرار داشته است.

او گفت: استانداری تهران نخستین دستگاهی بود که از سوی دیوان محاسبات استان، بر اساس نتایج نظارت‌ها و شاخص‌های ارزیابی، به‌عنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

سراج در توضیح دلایل این انتخاب، به عملکرد استانداری تهران در مدیریت شرایط ویژه و بحران‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: ارزیابی دیوان محاسبات، موضوعاتی از جمله نحوه مدیریت استان در دوره پس از کرونا و همچنین مدیریت شرایط ناشی از جنگ ۱۲روزه و دیگر حوادث و بحران‌های سال گذشته را دربر گرفته است.

او همچنین عملکرد استانداری در سفرهای شهرستانی و نحوه پیگیری مصوبات این سفرها را از دیگر محورهای مورد توجه عنوان کرد و افزود: محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، از ابتدای حضور خود در استان، سفر به شهرستان‌ها و بررسی مستقیم مسائل مناطق را در دستور کار قرار داد و پس از شناسایی مشکلات، برای آنها اولویت‌بندی انجام شد.

به گفته سراج، پیگیری مصوبات این سفرها نیز ادامه داشته و بیش از ۶۵ درصد مصوبات تاکنون به مرحله اجرا رسیده است.

این نماینده مجلس با اشاره به حضور خود در جشنواره شهید رجایی گفت، تقدیر از عملکرد استانداری تهران را به نمایندگی از همکاران خود در مجلس شورای اسلامی انجام داده است.

سراج در ادامه سخنانش، جشنواره شهید رجایی را فرصتی برای ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی دانست و خطاب به مدیران حاضر در مراسم گفت: دوره مسئولیت و فرصت خدمتگزاری دائمی نیست و مدیران باید از این فرصت برای ارائه خدمت بیشتر به مردم استفاده کنند.

او تأکید کرد: مسئولیت در دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای خدمت به مردم است و مدیران باید از این فرصت در مسیر حل مشکلات و افزایش رضایت مردم استفاده کنند.

سراج در پایان، ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تهران، برای مسئولان در مسیر خدمتگزاری آرزوی موفقیت کرد.