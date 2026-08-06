مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان بوشهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفاهم‌نامه احداث مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان با مشارکت استانداری بوشهر، اداره‌کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و یک خیر نیک‌اندیش به امضا رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: این پروژه بزرگ، زمینه توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان، ارتقای فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی و تربیت هرچه بهتر معلمان آینده را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از حمایت‌های استاندار بوشهر، گفت: نگاه ویژه استاندار بوشهر به آموزش و پرورش و قرار دادن این حوزه در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این تفاهم‌نامه ارزشمند داشته است.

دانش‌فر تصریح کرد: بدون تردید، این اقدام ماندگار، نقطه عطفی در توسعه دانشگاه فرهنگیان استان و گامی بلند برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت بوشهر خواهد بود و آثار ارزشمند آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت خیر نیک‌اندیش، همکاری دانشگاه فرهنگیان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک آغاز شود.