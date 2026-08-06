  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان بوشهر احداث می شود

مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان بوشهر احداث می شود

بوشهر- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از امضای تفاهم‌نامه ساخت مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان استان با ارزش پنج همت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفاهم‌نامه احداث مجموعه جدید دانشگاه فرهنگیان با مشارکت استانداری بوشهر، اداره‌کل آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و یک خیر نیک‌اندیش به امضا رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: این پروژه بزرگ، زمینه توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجومعلمان، ارتقای فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی و تربیت هرچه بهتر معلمان آینده را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با قدردانی از حمایت‌های استاندار بوشهر، گفت: نگاه ویژه استاندار بوشهر به آموزش و پرورش و قرار دادن این حوزه در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق این تفاهم‌نامه ارزشمند داشته است.

دانش‌فر تصریح کرد: بدون تردید، این اقدام ماندگار، نقطه عطفی در توسعه دانشگاه فرهنگیان استان و گامی بلند برای ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت بوشهر خواهد بود و آثار ارزشمند آن در سال‌های آینده نمایان خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت خیر نیک‌اندیش، همکاری دانشگاه فرهنگیان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این طرح در آینده نزدیک آغاز شود.

کد مطلب 6909932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها