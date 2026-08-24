به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت هفته دولت تاکید کرد: با وجود شرایط جنگی، دولت وفاق ملی تمام توان و همت خود را بر خدمت صادقانه، گرهگشایی از مسائل جامعه و ارتقای کارامدی حکمرانی متمرکز کرده است.
متن پیام مومنی به این شرح است:
هفته دولت، یادآور نام شهیدان والامقام رجایی و باهنر و فرصتی مغتنم برای تبیین تلاشهای خادمان ملت در مسیر سربلندی ایران اسلامی است. با وجود شرایط جنگی، دولت وفاق ملی تمام توان و همت خود را بر خدمت صادقانه، گرهگشایی از مسائل جامعه و ارتقای کارامدی حکمرانی متمرکز کرد. در این میان، وزارت کشور به عنوان راهبر نظام حکمرانی محلی و هماهنگکننده دستگاههای اجرایی، نقشی کلیدی در تحقق سیاستهای دولت چهاردهم و اداره کشور در شرایط سخت کنونی ایفا کرده است.
یکی از برجستهترین جلوههای این رویکرد، برگزاری نخستین «همایش حکمرانی همافزا» با حضور نزدیک به ۴ هزار نفر از حکمرانان محلی سراسر کشور با حضور رئیسجمهور محترم، پس از پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب بود؛ رویدادی بینظیر که زمینهساز وحدت رویه، انسجام اجرایی و تقویت روحیه خدمترسانی در سراسر کشور شد.
در بزنگاه تاریخی جنگ تحمیلی سوم نیز وزارت کشور ضمن پیشبینی و ابلاغ دستورالعملهای لازم به استانداران، به صورت شبانهروزی پای کار مردم ایستاد. حضور میدانی دولت و استانداران در کنار مردم در سختترین شرایط سبب شد تا ملت شریف ایران استمرار خدمترسانی را با تمام وجود لمس کنند. حقیقت آن است که استانداران به عنوان «کابینه دوم دولت»، نقش بسیار حیاتی و تعیینکنندهای در مدیریت کشور دارند و نتایج مثبت تفویض اختیارات به استانها امروز بهوضوح خود را در سرعتبخشی به تصمیمگیریها و حل مسائل نشان داده است.
در بعد امنیت داخلی، برگزاری مستمر جلسات شورای امنیت کشور (شاک) و اتخاذ تصمیمات بهموقع و راهگشا، زمینهساز حفظ آرامش و امنیت پایدار در کشور شد. با تدابیر اتخاذشده مجموعه وزارت کشور، نهتنها هیچگونه کمبودی در تامین کالاهای اساسی مردم رخ نداد، بلکه روند عمران، توسعه و اجرای پروژههای زیربنایی در استانها متوقف نشد.
در حوزه سیاسی و موضوع انتخابات، آمادگی کامل در مجموعه وزارت کشور وجود داشته و دارد تا به محض اعلام قانونی زمان، فرایند برگزاری انتخابات را به صورت تمامالکترونیک اجرا کند. احزاب و گروههای مختلف سیاسی با احساس مسئولیت ملی پای کار ایران ایستادند و نشستهای تخصصی متعددی، بهویژه با حضور رئیسجمهور محترم، با فعالان سیاسی برگزار شد. در عرصه سیاسی و اجتماعی، ارتقای وفاق ملی و بسیج ظرفیت محلات برای حل مسائل محلی خود، سرلوحه اقدامات بوده است.
در حوزه اجتماعی همچنین رصد مستمر مولفههای سرمایه اجتماعی و هشدارهای بهموقع و قانونی به افراد و کانونهایی که سهوی یا عمدی به انسجام و همبستگی ملی لطمه میزدند، با جدیت دنبال شده است.
در حوزه اقتصادی، تدوین «اطلس نظام مسائل استانها» به منظور کاهش رویههای بروکراتیک و حل چالشهای مشترک میان منطقهای در دست اقدام است. در حوزه عمران و خدمات شهری نیز توسعه نوسازی حملونقل عمومی با عقد تفاهمنامه برای خرید ناوگان حملونقل شامل ۴۰۰۰ دستگاه اتوبوس شهری و واگن مترو به مبلغ دو میلیارد دلار، اجرای طرحهای عدالت آموزشی و مدرسهسازی و توسعه نیروگاههای انرژی خورشیدی به میزان ۴۶۳۶ مگاوات در طول سال گذشته، در استانها به عنوان اولویتهای رییس جمهور محترم در حال پیگیری است.
مجموعه وزارت کشور که از مرکز تا مرزهای میهن اسلامی را تحت پوشش دارد، خود را خادم بیمنت مردم میداند و عهد بسته است که در سایه تدابیر مقام معظم رهبری با محوریت وفاق ملی، ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، همافزایی استانها و توسعه دیپلماسی با همسایگان تا آخرین لحظه برای عزتمندی ایران اسلامی و رفاه ملت بزرگمان مجاهدت کند.
اسکندر مومنی
وزیر کشور
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