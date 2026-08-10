به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی به مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، ضمن تبریک این روز به فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: امروز توفیق داشتم در جمع خبرنگاران عزیز خبرگزاری مهر باشم. این روز را به همه شما تبریک می‌گویم و خدا را شاکرم که در این مسیر همراه هستید. حوزه صنعت، معدن و تجارت، تأثیری مستقیم بر معیشت مردم دارد و من همواره از همراهی سازنده و نگاه نقادانهٔ خبرنگاران قدردانی کرده‌ام.

وی افزود: امروز می‌خواهم از خبرنگاران به عنوان همیاران بخش صمت استان دعوت کنم که در کنار ما بمانند. در نشست‌های آتی، گزارش عملکرد یک‌سالهٔ این حوزه را خدمت شما ارائه خواهیم داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در سه‌ماههٔ اخیر، نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۸۳ درصد افزایش در صدور پروانهٔ بهره‌برداری داشته‌ایم که در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، نویدبخش روزهای روشنی برای صنعت و اقتصاد استان است. امیدوارم با یاری شما، بتوانیم رسالت خود را به خوبی به انجام برسانیم.