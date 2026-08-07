امام جمعه اسفرورین: دولت برای بهبود معیشت مردم اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه اسفرورین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین امسال با حضور گسترده زائران و خدمت‌رسانی کم‌نظیر موکب‌داران ایرانی و عراقی برگزار شد و از همه خادمان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، دستگاه‌های اجرایی و موکب‌هایی که در داخل و خارج از کشور به زائران خدمت کردند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در اسفرورین افزود: حضور مردم در این آیین نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر بود و موکب‌داران نیز با اخلاص و تلاش، جلوه‌ای از ارادت به سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: تهدیدهای مکرر آمریکا علیه ایران و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی از این تهدیدها، نشانه شکست راهبرد فشار علیه جمهوری اسلامی است و این رفتارها به تحقیر رئیس‌جمهور آمریکا در افکار عمومی جهان منجر شده است.

حسینی با بیان اینکه دشمن در برابر اقتدار ایران ناکام مانده است، تصریح کرد: آمریکا و متحدانش به خوبی دریافته‌اند که ایران با تهدید نظامی یا حمله به زیرساخت‌ها به زانو درنمی‌آید و هرگونه تعرض به منافع جمهوری اسلامی، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: امروز مدیریت راهبردی منطقه و تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان به این واقعیت اذعان دارند.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر فشار اقتصادی قرار داده است، گفت: اکنون مهم‌ترین مطالبه مردم، بهبود معیشت است و دولت باید با تمام توان برای رفع مشکلات اقتصادی، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش دغدغه‌های معیشتی اقدام کند.

حسینی همچنین نسبت به شکل‌گیری دو نگاه افراطی در فضای سیاسی کشور هشدار داد و اظهار کرد: یک جریان معتقد است باید هرچه آمریکا می‌خواهد به او داد تا مشکلات حل شود و جریان دیگری نیز با القای اینکه همه چیز از دست رفته، مردم را ناامید می‌کند؛ هر دو نگاه به ضرر منافع ملی و اقتدار کشور است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارد و ملت ایران طی دهه‌های گذشته با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها ایستادگی کرده‌اند و همین مقاومت، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه امروز کشور، اتحاد مردم است و با حفظ این وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.

