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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

امام جمعه اسفرورین: دولت برای بهبود معیشت مردم اقدام کند

امام جمعه اسفرورین: دولت برای بهبود معیشت مردم اقدام کند

قزوین- امام جمعه اسفرورین گفت: امروز در کنار حفظ اقتدار ملی، مهم‌ترین مطالبه مردم بهبود وضعیت معیشتی است و دولت باید با جدیت برای رفع مشکلات اقتصادی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه اسفرورین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: اربعین امسال با حضور گسترده زائران و خدمت‌رسانی کم‌نظیر موکب‌داران ایرانی و عراقی برگزار شد و از همه خادمان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، دستگاه‌های اجرایی و موکب‌هایی که در داخل و خارج از کشور به زائران خدمت کردند، قدردانی می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در اسفرورین افزود: حضور مردم در این آیین نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر بود و موکب‌داران نیز با اخلاص و تلاش، جلوه‌ای از ارادت به سیدالشهدا(ع) را به نمایش گذاشتند.

امام جمعه اسفرورین در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: تهدیدهای مکرر آمریکا علیه ایران و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی از این تهدیدها، نشانه شکست راهبرد فشار علیه جمهوری اسلامی است و این رفتارها به تحقیر رئیس‌جمهور آمریکا در افکار عمومی جهان منجر شده است.

حسینی با بیان اینکه دشمن در برابر اقتدار ایران ناکام مانده است، تصریح کرد: آمریکا و متحدانش به خوبی دریافته‌اند که ایران با تهدید نظامی یا حمله به زیرساخت‌ها به زانو درنمی‌آید و هرگونه تعرض به منافع جمهوری اسلامی، با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: امروز مدیریت راهبردی منطقه و تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و دشمنان به این واقعیت اذعان دارند.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر فشار اقتصادی قرار داده است، گفت: اکنون مهم‌ترین مطالبه مردم، بهبود معیشت است و دولت باید با تمام توان برای رفع مشکلات اقتصادی، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش دغدغه‌های معیشتی اقدام کند.

حسینی همچنین نسبت به شکل‌گیری دو نگاه افراطی در فضای سیاسی کشور هشدار داد و اظهار کرد: یک جریان معتقد است باید هرچه آمریکا می‌خواهد به او داد تا مشکلات حل شود و جریان دیگری نیز با القای اینکه همه چیز از دست رفته، مردم را ناامید می‌کند؛ هر دو نگاه به ضرر منافع ملی و اقتدار کشور است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارد و ملت ایران طی دهه‌های گذشته با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها ایستادگی کرده‌اند و همین مقاومت، دشمن را به عقب‌نشینی واداشته است.

امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه امروز کشور، اتحاد مردم است و با حفظ این وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مسیر پیشرفت و عزت جمهوری اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6910266

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