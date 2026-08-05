به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ابراهیمی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در طول ۴۶ سال فعالیت خود همواره کوشیده است متناسب با نیازهای کشور و شرایط زمان، رسالت انقلابی، علمی و فرهنگی خود را به بهترین شکل انجام دهد.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین سرمایه جهاد دانشگاهی حمایت‌های رهبر شهید این نهاد بوده است، افزود: اگر این حمایت‌ها نبود، جهاد دانشگاهی امروز به جایگاه کنونی در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دست نمی‌یافت.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این نهاد خود را صرفاً یک دستگاه اجرایی نمی‌داند، گفت: هر جا کشور و استان به حضور جهاد دانشگاهی نیاز داشته باشد، این مجموعه وظیفه خود می‌داند که با تمام توان وارد میدان شود.

تولید ۲۰ محصول فرآوری‌شده از گیاهان دارویی

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی این نهاد گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما تبدیل مزیت‌های منطقه‌ای به ثروت و خدمت به مردم است و در این راستا پژوهشگران مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی موفق به تولید حدود ۲۰ محصول فرآوری‌شده به ویژه از عناب شده‌اند.

وی ادامه داد: دو مورد از این محصولات به زودی به مرحله فروش دانش فنی خواهند رسید که می‌تواند زمینه اشتغال و ارزش افزوده بیشتری را برای استان فراهم کند.

ابراهیمی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در حوزه عناب به مرجع علمی استان تبدیل شده است، اظهار کرد: برگزاری همایش‌های علمی، چاپ کتاب، انتشار مقالات، کارگاه‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های تخصصی از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

ورود جدی به حل مسئله کم‌آبی

وی با اشاره به نقش جهاد دانشگاهی در کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان گفت: بیش از ۸۰ درصد طرح‌های پژوهشی ارائه شده در بخش کشاورزی مربوط به جهاد دانشگاهی بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی افزود: استفاده از پساب تصفیه‌شده در تولید عناب، پوشش‌دار کردن باغات، شناسایی ارقام با بهره‌وری بالا و تدوین اطلس گیاهان دارویی استان از مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی این مجموعه است.

وی خاطرنشان کرد: اطلس گیاهان دارویی خراسان جنوبی به عنوان الگوی ملی شناخته شده و اجرای آن در استان‌های دیگر نیز آغاز شده است.

رشد ۱۱ درصدی ذخیره‌سازی خون بند ناف

ابراهیمی با اشاره به فعالیت‌های حوزه سلامت اظهار کرد: با توسعه فرهنگ‌سازی در زمینه ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف، میزان ذخیره‌سازی در استان نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی افزود: سلول‌های بنیادی در درمان بیش از ۸۰ بیماری صعب‌العلاج کاربرد دارند و توسعه این فرهنگ می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی همچنین از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی در شهرستان قائن خبر داد و گفت: این مرکز سالانه به بیش از ۲۰ هزار نفر خدمات ارائه می‌کند و با تعرفه نیمه‌دولتی موجب کاهش هزینه‌های مردم شده است.

وی افزود: برای توسعه خدمات این آزمایشگاه چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و همچنین مرکز نمونه‌گیری در شهرستان زیرکوه نیز راه‌اندازی شده است.

فعالیت گسترده فرهنگی در ایام جنگ و دانشگاه‌ها

ابراهیمی با اشاره به عملکرد فرهنگی جهاد دانشگاهی در سال گذشته گفت: بخش عمده فعالیت‌های فرهنگی در ایام جنگ ۱۲ روزه و در فضای دانشگاهی متمرکز بود.

وی برگزاری پویش‌های ملی، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، کرسی‌های آزاداندیشی، مناظرات دانشجویی، اردوهای فرهنگی، دیدار با خانواده شهدا و برنامه‌های قرآنی را از مهم‌ترین اقدامات این حوزه برشمرد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی افزود: در ایام جنگ نیز با برگزاری ۹ نشست و هفت کارگاه تخصصی، تلاش شد به شبهات و مسائل مطرح شده در جامعه به ویژه در میان دانشجویان پاسخ داده شود.

چاپ ۱۵ عنوان کتاب و توسعه آموزش در مناطق محروم

وی از بررسی و چاپ ۱۵ عنوان کتاب در سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان خبر داد و افزود: بخشی از این آثار منتشر شده و تعدادی نیز در مرحله اخذ مجوز قرار دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی گفت: بیش از پنج هزار نفر در دوره‌های آموزشی جهاد دانشگاهی شرکت کرده‌اند و این آموزش‌ها به شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار نیز گسترش یافته است.

وی برگزاری آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی، اجرای پویش «نذر آموزشی» برای آموزش رایگان دانش‌آموزان، پویش «از وطن بخوانی» با محور تقویت هویت ملی و ارائه آموزش‌های مهارتی را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد.

جذب کامل اعتبارات اشتغال

ابراهیمی با اشاره به ورود جهاد دانشگاهی به حوزه اشتغال اظهار کرد: در کمتر از دو ماه، بیش از ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان جذب شد.

وی افزود: اجرای طرح‌های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، آموزش مهارت‌های اشتغال به دانشجویان و ایجاد فضای نوآوری برای نخبگان از دیگر برنامه‌های این مجموعه بوده است.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: جهاد دانشگاهی تلاش می‌کند با اتکا به فرهنگ جهادی، ظرفیت‌های علمی و نیروی انسانی متخصص، نقش مؤثرتری در حل مسائل استان، خدمت به مردم و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.