ایران میزبان دو رویداد فوتبال و فوتسال مدارس آسیا در ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا صائبی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده کشورمان در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مدارس آسیا که به میزبانی بانکوک تایلند برگزار شد، حضور یافت.

صائبی با اشاره به این نشست، گفت: در جریان این مجمع، اعضا با رأی اکثریت، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میزبان مسابقات فوتبال مدارس آسیا و مجمع عمومی فدراسیون فوتبال مدارس آسیا در سال ۲۰۲۷ انتخاب کردند. همچنین مقرر شد مسابقات فوتسال مدارس آسیا در سال ۲۰۲۸ نیز به میزبانی ایران برگزار شود.

رییس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی تصریح کرد: کسب میزبانی این دو رویداد مهم قاره‌ای، حاصل ارائه برنامه‌های اجرایی، ظرفیت‌های فنی و زیرساختی و رایزنی‌های انجام‌شده از سوی فدراسیون ورزش دانش‌آموزی ایران با اعضای فدراسیون فوتبال مدارس آسیا بود.

وی تاکید کرد: میزبانی مسابقات فوتبال و فوتسال مدارس آسیا، فرصت ارزشمندی برای توسعه دیپلماسی ورزشی، ارتقای تعاملات بین‌المللی و معرفی توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در برگزاری رویدادهای بزرگ دانش‌آموزی در سطح قاره آسیا به شمار می‌رود.