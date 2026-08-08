انتقاد از صیادمنش در لخ پوزنان/ کارشناس لهستانی: اللهیار انگیزه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، دژکانوفسکی کارشناس فوتبال لهستان در یادداشتی که در اختیار رسانه «sport.interia» گذاشت با انتقاد از عملکرد لخ پوزنان در دیدار برابر کلاکسویک در مرحله انتخابی لیگ اروپا که با برتری یک بر صفر نماینده لهستان همراه بود، نوشت: گاهی این احساس به وجود می‌آید که بازیکنانی مانند اللهیار صیادمنش در بازی‌های اروپایی که در روزهای پایانی هفته برگزار می شود با این تصور وارد زمین خواهند شد که انگار قرار است یک «اضافه‌کاری اختیاری» انجام دهند.

وی با انتقاد از میزان انگیزه برخی بازیکنان خارجی لخ پوزنان افزود: به نظر می‌رسد جاه‌طلبی برخی از این بازیکنان پس از امضای قرارداد به پایان می‌رسد و آنها تصور می‌کنند در ازای دریافت دستمزد مناسب، فقط باید آخر هفته‌ها و در ورزشگاه‌های زیبا بازی کنند.

دژکانوفسکی همچنین با اشاره به شکست لخ پوزنان مقابل آرهوس در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا تأکید کرد که پس از آن مسابقه نشانه‌ای از خشم و انگیزه برای جبران این شکست در تیم ندیده و معتقد است گل پیروزی‌بخش لخ پوزنان مقابل کلاکسویک بیشتر از هر چیز باعث آسودگی این تیم شده است.

لخ پوزنان در دیدار رفت مقابل کلاکسویک در مرحله انتخابی لیگ اروپا با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید و حالا باید در بازی برگشت برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های اروپایی تلاش کند.