به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با قدردانی از حضور وی اظهار کرد: آلودگی هوا امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان و شهر تهران است و به دلیل ماهیت چندوجهی آن، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً در قالب ساختارهای استانی حل شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم این مسئله با حوزه‌هایی نظیر سلامت، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی، صنعت و آموزش افزود: در قانون هوای پاک بیش از ۲۰ دستگاه دارای مسئولیت و تکلیف هستند و نتیجه‌بخشی اقدامات در این حوزه نیازمند ایفای مسئولیت هماهنگ همه دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در سطح ملی است.

استاندار تهران مسائل زیست‌محیطی را از مهم‌ترین مطالبات شهروندان عنوان کرد و گفت: بیشترین مطالبه مردم تهران نسبت به مسائل زیست‌محیطی است و همین موضوع ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی و ارائه گزارش روشن از عملکرد دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

معتمدیان همچنین انتشار سیاهه انتشار آلاینده‌های استان تهران را پس از چند سال، اقدامی مهم دانست و از مجموعه دستگاه‌ها، بخش صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان که در تکمیل این فرآیند نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات تهران را بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیک استان دانست و افزود: براساس مطالعات انجام‌شده، جمعیت و فعالیت در تهران طی دهه‌های گذشته چندین برابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده بارگذاری شده و آثار این روند امروز در قالب آلودگی هوا، ترافیک، کمبود منابع آب و سایر مسائل زیست‌محیطی و زیرساختی نمایان شده است.

استاندار تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ۲۶ ماده‌ای دولت گفت: در این دستورالعمل، موضوعاتی مرتبط با مدیریت جمعیت، توسعه صنعتی و کنترل بارگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته و اجرای دقیق آن می‌تواند بخشی از روندهای نامتوازن در تهران را اصلاح کند.

معتمدیان بر تقویت حکمرانی و مدیریت یکپارچه در استان تهران نیز تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت چهاردهم دنبال شده، افزایش اشراف حاکمیتی بر فرآیندهای توسعه استان و کاهش پراکندگی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ چراکه نبود مدیریت منسجم در برخی حوزه‌ها، بر مسائل مختلف از جمله محیط‌زیست اثر مستقیم گذاشته است.

وی ساماندهی فعالیت‌های فاقد مجوز و کنترل بارگذاری‌های جدید را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد و افزود: بخشی از فعالیت‌هایی که طی سال‌های گذشته بدون نظارت کافی توسعه یافته‌اند، مجموعه‌ای از پیامدهای زیست‌محیطی، ترافیکی و خدماتی را ایجاد کرده‌اند و ساماندهی آن‌ها با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار تهران در ادامه، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلایندگی دانست و گفت: امروز بیش از چهار میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند و ساماندهی و نوسازی این بخش می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش انتشار آلاینده‌ها داشته باشد.

معتمدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت رئیس‌جمهور محترم، زمینه ورود و تأمین ناوگان جدید حمل‌ونقل عمومی برای تهران فراهم شده است که باید از این ظرفیت برای شتاب‌بخشی به نوسازی وسایل حمل‌ونقل استفاده شود.

وی تأکید کرد: مسئله آلودگی هوای تهران نباید صرفاً به طرح مکرر موضوع در جلسات محدود شود؛ برای هر یک از عوامل آلاینده باید راهکار مشخص، تقسیم کار روشن و برنامه اجرایی قابل ارزیابی تعریف شود.

استاندار تهران در پایان با تأکید بر نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست در هماهنگی اقدامات ملی گفت: دولت برای حل مسائل تهران انگیزه و اراده جدی دارد و انتظار می‌رود با همراهی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ملی، اقدامات مؤثرتر و عملیاتی‌تری برای کاهش آلودگی هوای تهران در دستور کار قرار گیرد.