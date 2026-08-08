  1. استانها
  2. تهران
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

استاندار تهران:

حل معضل آلودگی هوای تهران نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است

حل معضل آلودگی هوای تهران نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است

تهران- استاندار تهران با تأکید بر اینکه آلودگی هوا مسئله‌ای چندبعدی و فراتر از ظرفیت مدیریت استانی است، گفت: حل پایدار این معضل نیازمند هماهنگی دستگاه‌های ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر شنبه در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با قدردانی از حضور وی اظهار کرد: آلودگی هوا امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان و شهر تهران است و به دلیل ماهیت چندوجهی آن، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً در قالب ساختارهای استانی حل شود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم این مسئله با حوزه‌هایی نظیر سلامت، اقتصاد، حمل‌ونقل، انرژی، صنعت و آموزش افزود: در قانون هوای پاک بیش از ۲۰ دستگاه دارای مسئولیت و تکلیف هستند و نتیجه‌بخشی اقدامات در این حوزه نیازمند ایفای مسئولیت هماهنگ همه دستگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در سطح ملی است.

استاندار تهران مسائل زیست‌محیطی را از مهم‌ترین مطالبات شهروندان عنوان کرد و گفت: بیشترین مطالبه مردم تهران نسبت به مسائل زیست‌محیطی است و همین موضوع ضرورت تسریع در اقدامات اجرایی و ارائه گزارش روشن از عملکرد دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

معتمدیان همچنین انتشار سیاهه انتشار آلاینده‌های استان تهران را پس از چند سال، اقدامی مهم دانست و از مجموعه دستگاه‌ها، بخش صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان که در تکمیل این فرآیند نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی یکی از ریشه‌های اساسی مشکلات تهران را بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیک استان دانست و افزود: براساس مطالعات انجام‌شده، جمعیت و فعالیت در تهران طی دهه‌های گذشته چندین برابر ظرفیت پیش‌بینی‌شده بارگذاری شده و آثار این روند امروز در قالب آلودگی هوا، ترافیک، کمبود منابع آب و سایر مسائل زیست‌محیطی و زیرساختی نمایان شده است.

استاندار تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ۲۶ ماده‌ای دولت گفت: در این دستورالعمل، موضوعاتی مرتبط با مدیریت جمعیت، توسعه صنعتی و کنترل بارگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته و اجرای دقیق آن می‌تواند بخشی از روندهای نامتوازن در تهران را اصلاح کند.

معتمدیان بر تقویت حکمرانی و مدیریت یکپارچه در استان تهران نیز تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت چهاردهم دنبال شده، افزایش اشراف حاکمیتی بر فرآیندهای توسعه استان و کاهش پراکندگی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ چراکه نبود مدیریت منسجم در برخی حوزه‌ها، بر مسائل مختلف از جمله محیط‌زیست اثر مستقیم گذاشته است.

حل معضل آلودگی هوای تهران نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام در سطح ملی است

وی ساماندهی فعالیت‌های فاقد مجوز و کنترل بارگذاری‌های جدید را از دیگر برنامه‌های استان عنوان کرد و افزود: بخشی از فعالیت‌هایی که طی سال‌های گذشته بدون نظارت کافی توسعه یافته‌اند، مجموعه‌ای از پیامدهای زیست‌محیطی، ترافیکی و خدماتی را ایجاد کرده‌اند و ساماندهی آن‌ها با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار تهران در ادامه، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلایندگی دانست و گفت: امروز بیش از چهار میلیون موتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند و ساماندهی و نوسازی این بخش می‌تواند اثر قابل توجهی در کاهش انتشار آلاینده‌ها داشته باشد.

معتمدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت رئیس‌جمهور محترم، زمینه ورود و تأمین ناوگان جدید حمل‌ونقل عمومی برای تهران فراهم شده است که باید از این ظرفیت برای شتاب‌بخشی به نوسازی وسایل حمل‌ونقل استفاده شود.

وی تأکید کرد: مسئله آلودگی هوای تهران نباید صرفاً به طرح مکرر موضوع در جلسات محدود شود؛ برای هر یک از عوامل آلاینده باید راهکار مشخص، تقسیم کار روشن و برنامه اجرایی قابل ارزیابی تعریف شود.

استاندار تهران در پایان با تأکید بر نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست در هماهنگی اقدامات ملی گفت: دولت برای حل مسائل تهران انگیزه و اراده جدی دارد و انتظار می‌رود با همراهی سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های ملی، اقدامات مؤثرتر و عملیاتی‌تری برای کاهش آلودگی هوای تهران در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 6911327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه