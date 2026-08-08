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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

حضور «احمد نادری» در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار

حضور «احمد نادری» در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار

عضو هیئت‌ رئیسه مجلس شورای اسلامی، همزمان با روز خبرنگار از خبرگزاری مهر بازدید و از تلاش‌های اصحاب رسانه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، عصر امروز و به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

نادری در جریان این بازدید با مدیران و خبرنگاران خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند فعالیت و فرآیند تولید و انتشار اخبار در بخش‌های مختلف این مجموعه قرار گرفت.

وی همچنین ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌ها و زحمات خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تقدیر و تشکر کرد.

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با احمد نادری در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6911346
زهرا علیدادی

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