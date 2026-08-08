حضور «احمد نادری» در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، عصر امروز و به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری مهر، از بخشهای مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.
نادری در جریان این بازدید با مدیران و خبرنگاران خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند فعالیت و فرآیند تولید و انتشار اخبار در بخشهای مختلف این مجموعه قرار گرفت.
وی همچنین ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاشها و زحمات خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تقدیر و تشکر کرد.
مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با احمد نادری در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
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