حضور «احمد نادری» در خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نادری، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، عصر امروز و به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، با حضور در خبرگزاری مهر، از بخش‌های مختلف این خبرگزاری بازدید کرد.

نادری در جریان این بازدید با مدیران و خبرنگاران خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد و در جریان روند فعالیت و فرآیند تولید و انتشار اخبار در بخش‌های مختلف این مجموعه قرار گرفت.

وی همچنین ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌ها و زحمات خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه تقدیر و تشکر کرد.

مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با احمد نادری در روزهای آینده منتشر خواهد شد.