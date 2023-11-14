پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قاسمیوند، مدیرکل سازمان بازرسیکل آذربایجانشرقی ظهر امروز در بازدید از پروژه انتقال آب ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه با تاکید بر تسریع عملیات اجرایی پروژه که اهمیت بسیاری در رفع تنشهای آبی در سطح استان خواهد داشت، از آمادگی سازمان بازرسیکل کشور در حمایتهای قانونی و انجام پیگیریهای لازم جهت رفع موانع پیشبرد پروژه خبر داد.
وی در نشستی که بعد از بازدید در محل کارگاه روستای یکان سعدی شهرستان مرند، با حضور مسؤولان شرکت آب منطقهای استان و پیمانکاران و ناظرین ارشد پروژه برگزار شد، ضمن بررسی انواع مدلهای مالی تأمین نقدینگی عملیات اجرایی پروژه، دستورات لازم را در خصوص پیگیری موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور و شورای دستگاههای نظارتی استان به سربازرس گروه اقتصادی و زیربنایی صادر کرد.
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