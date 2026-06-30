https://mehrnews.com/x3csN3 ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۳ کد مطلب 6875926 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۳ اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید مهاجران- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم مهاجران در بیعت با امام شهید در ایستگاه ۱۲۲ را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6875926 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور ۱۲۱ شب ایستادگی در محلات ۱۲۱ شب از مقاومت مردم ساوه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گذشت مقاومت مردم محلات در حمایت از نظام اسلامی به ایستگاه ۱۲۳ رسید شور حماسی مردم خمین در صد و بیست و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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