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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۳

اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید

اجتماع مردم مهاجران در بیعت با امام شهید به ایستگاه ۱۲۲ رسید

مهاجران- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم مهاجران در بیعت با امام شهید در ایستگاه ۱۲۲ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6875926

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