کشف ۴۰ گرم طلای سرقتی کمتر از نیم ساعت در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تماس فردی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و اعلام سرقت طلا در یکی از شهرهای بزرگ استان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل و انجام بررسیها و تحقیقات تخصصی، به اظهارات تماسگیرنده مشکوک شدند و وی را برای انجام تحقیقات بیشتر مورد پرسش قرار دادند.
رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: این فرد در جریان تحقیقات به سرقت ۴۰ گرم طلا متعلق به همسر خود اعتراف کرد و عنوان داشت که طلاهای سرقتی را داخل خودرو قرار داده است.
خورشاد تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی خودرو موفق شدند در کمتر از نیم ساعت پس از اعلام سرقت، ۴۰ گرم طلای مسروقه را کشف کنند.
وی گفت: طلاهای کشفشده پس از انجام هماهنگیهای قضایی به مالباخته تحویل داده شد.
رئیس پلیس آگاهی مازندران با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و توانمندی کارآگاهان خاطرنشان کرد: دقت پلیس در بررسی اظهارات افراد و پیگیری سرنخهای موجود، زمینه کشف سریع اموال مسروقه و بازگرداندن آن به مالباخته را فراهم کرد.
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