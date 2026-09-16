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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

کشف ۴۰ گرم طلای سرقتی کمتر از نیم ساعت در مازندران

کشف ۴۰ گرم طلای سرقتی کمتر از نیم ساعت در مازندران

ساری- رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف ۴۰ گرم طلای سرقتی در کمتر از نیم ساعت خبر داد و گفت: فردی که برای اعلام سرقت طلا با پلیس تماس گرفته بود، پس از تحقیقات به سرقت طلاهای همسرش اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی تماس فردی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام سرقت طلا در یکی از شهرهای بزرگ استان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل و انجام بررسی‌ها و تحقیقات تخصصی، به اظهارات تماس‌گیرنده مشکوک شدند و وی را برای انجام تحقیقات بیشتر مورد پرسش قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: این فرد در جریان تحقیقات به سرقت ۴۰ گرم طلا متعلق به همسر خود اعتراف کرد و عنوان داشت که طلاهای سرقتی را داخل خودرو قرار داده است.

خورشاد تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی خودرو موفق شدند در کمتر از نیم ساعت پس از اعلام سرقت، ۴۰ گرم طلای مسروقه را کشف کنند.

وی گفت: طلاهای کشف‌شده پس از انجام هماهنگی‌های قضایی به مالباخته تحویل داده شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و توانمندی کارآگاهان خاطرنشان کرد: دقت پلیس در بررسی اظهارات افراد و پیگیری سرنخ‌های موجود، زمینه کشف سریع اموال مسروقه و بازگرداندن آن به مالباخته را فراهم کرد.

کد مطلب 6949076

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