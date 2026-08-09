سمنان به دنبال هدایت سرمایه مردم؛ نیروگاه خورشیدی مسیر جدید درآمدزایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کاظمی صبح یکشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، اظهار کرد: یکی از اولویتهای ما در زمینه سرمایهگذاری در استان سمنان، حمایت از شرکتهای زودبازده و همچنین فعالان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست بوده است.
وی با بیان اینکه جذب سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله موضوعاتی است که در استان سمنان بهصورت جدی دنبال شده است، افزود: شرکتهای فعال در این حوزه عمدتاً ظرف سه تا چهار ماه به بهرهبرداری میرسند و افراد حتی با سرمایه اندک نیز میتوانند سهامدار این شرکتها شوند و از آنجا که دوره بازگشت سود سرمایه نیز کوتاه است، تلاش کردهایم با تسهیلگری، زمینه جذب سرمایهگذاران در این حوزه را ارتقا دهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: شرکتهایی که در حوزه انرژی خورشیدی به صورت سهام مردمی فعالیت میکنند، میتوانند از همان ماه نخست تولید به سهامداران خود سود پرداخت کنند و این موضوع میتواند مشوقی برای سرمایهگذاری مردم در حوزه انرژی باشد.
کاظمی با اشاره به تلاش برای افزایش مشارکت مردم در این حوزه، بیان کرد: تلاش میکنیم مردم را به سمت مشارکت در طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر ترغیب کنیم.
وی با بیان اینکه گاهی سرمایه مورد نیاز برای راهاندازی نیروگاههای خورشیدی بسیار کلان است و تسهیلاتی که بانکها پرداخت میکنند پاسخگوی این نیاز نیست، افزود: در چنین شرایطی نیازمند مشارکتهای مردمی هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: باید اذعان کرد با ارقامی که دولت در قالب تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیلات اشتغالزایی و موارد مشابه پرداخت میکند، همه نیازهای سرمایهگذاری تأمین نمیشود؛ بنابراین لازم است سرمایههای مردم نیز به سمت تولید هدایت شود.
کاظمی با بیان اینکه استان سمنان از ظرفیت مناسبی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است، گفت: راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر علاوه بر ایجاد ظرفیت سرمایهگذاری، میتواند به افزایش تولید برق کشور و عبور از ناترازی انرژی نیز کمک کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و اعتباری کشور، اظهار کرد: شرایط اقتصادی و اعتباری سختی را سپری میکنیم، اما معتقدیم با توجه به برنامههایی که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار دارند، این روزهای سخت بهزودی سپری خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد و دارایی استان سمنان تمام ظرفیتهای خود را برای توسعه استان به کار گرفته است، زیرا سمنان استانی شایسته و برخوردار از ظرفیتهای عظیم است.
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