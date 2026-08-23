درگیری لفظی در والیبال منجر به قتل جوان ۱۸ ساله اصفهانی شد

حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه تلخ اظهار کرد: در پی اعلام گزارش وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در یکی از محلات واقع در شمال شهر اصفهان، بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی و عوامل انتظامی به محل اعزام شدند و رسیدگی به این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی و شواهد اولیه نشان داد مقتول که جوانی ۱۸ ساله بود، در جریان یک بازی والیبال بر سر مسائل بازی با فرد دیگری دچار اختلاف لفظی شده است، افزود: متأسفانه این مشاجره ساده در ادامه به درگیری فیزیکی کشیده شد که در پی آن، متهم با اقدام ناخواسته و در لحظه‌ای از شدت خشم، صدماتی به این جوان وارد کرد که منجر به فوت او در محل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: پس از وقوع حادثه، متهم بلافاصله از محل متواری شد که با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی مأموران پلیس آگاهی، هویت وی شناسایی و مشخص شد قصد خروج از استان را دارد.

علی‌اکبری در ادامه به عملیات دستگیری متهم اشاره کرد و گفت: با رصد دقیق مسیرهای احتمالی فرار، متهم در نهایت در شهرستان بویین و میاندشت، پیش از آنکه موفق به خروج از استان شود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. فرد مذکور پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی کردن مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی با ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی که ناشی از عدم کنترل خشم در لحظه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از نزاع‌های منجر به قتل، از یک اختلاف بسیار ساده و لحظه‌ای آغاز می‌شوند، اما زمانی که خشم بر عقل غلبه می‌کند، تصمیمی اتخاذ می‌شود که پیامدهای آن برای همیشه زندگی چندین خانواده را نابود می‌کند و راه بازگشتی نیز برای آن وجود ندارد.

این مقام انتظامی با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت‌های کنترل خشم در جامعه، اظهار داشت: شهروندان باید در مواجهه با تنش‌ها و اختلافات، به‌ویژه در محیط‌های ورزشی، خونسردی خود را حفظ کرده و از ورود به هرگونه درگیری فیزیکی اجتناب کنند. هیچ اختلاف یا نتیجه‌ای در یک بازی ارزش به خطر انداختن جان انسان را ندارد.

علی‌اکبری در پایان از خانواده‌ها و جوانان خواست تا اختلافات احتمالی را با سعه‌صدر و از طریق گفت‌وگو مدیریت کنند و در صورتی که شرایط به سمت نزاع پیش می‌رود، به‌جای مداخله فیزیکی، از افراد مصلح یا نیروهای انتظامی کمک بگیرند تا شاهد تکرار چنین حوادث تلخی در جامعه نباشیم.