تحویل ۸۸۸ واحد نهضت ملی مسکن در زنجان طی هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر گفت: پروژه‌های مختلفی از سوی این اداره‌کل در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد که یکی از مهم‌ترین آنها تحویل ۸۸۸ واحد نهضت ملی مسکن به متقاضیان است که از این تعداد ۶۲۸ واحد به همت اداره کل راه و شهرسازی استان و ۲۶۰ واحد توسط بنیاد مسکن احداث شده است.

وی افزود: این واحدها در سه سایت مسکن شهر زنجان، شهرهای هیدج، آببر و صائین قلعه قرار دارند و پس از تکمیل مراحل اجرایی در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین از واگذاری ۲ هزار و ۵۹۶ قطعه در قالب نهضت ملی مسکن در کوی ثمین خبر داد و گفت: ۴۶۰ قطعه زمین نیز در قالب طرح جوانی جمعیت در همین منطقه به متقاضیان واگذار می‌شود.

شاهین‌فر با اشاره به سایر برنامه‌های حوزه تأمین زمین در استان، بیان کرد: واگذاری یک‌هزار و ۷۹۶ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت و ۵ هزار و ۲۸۶ قطعه زمین در کوی ارم در قالب نهضت ملی مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف تسریع در تأمین مسکن و حمایت از متقاضیان در استان زنجان دنبال می‌شود.