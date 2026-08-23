حیدری: روزانه ۲۰۰ کامیون صادراتی از مرز کیله سردشت تردد می کند

مراد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایانه مرزی کیله سردشت به عنوان یکی از ظرفیت های مهم مرزی آذربایجانغربی، نقش موثری در توسعه تجارت، تقویت تعاملات اقتصادی و گسترش مبادلات با کشور همسایه دارد، اظهار کرد: با توسعه همهجانبه مرز کیله، این گمرک با ایجاد رویههای نوین از جمله ترانزیت خارجی، خروج و ورود موقت سواری و افزایش سقف واردات مرزنشینی، آماده جهش در تجارت مرزی است.
وی با اشاره به آمار روزانه مرز کیله شامل تردد ۲۰۰ دستگاه کامیون صادراتی و رفتوآمد هزار نفر مسافر، خاطرنشان کرد: برای تحقق کامل این ظرفیتها و روانسازی فرآیندها، همکاری و حمایت همه دستگاههای همجوار نظیر راهداری، انتظامی و پایانهها ضروری است و انتظار میرود با هم افزایی، شاهد رونق پایدار و شکوفایی اقتصادی این مرز راهبردی باشیم.
حیدری گفت: بیشترین کالاهای صادراتی از گمرک کیله سردشت به کشور عراق و شامل مصنوعات فلزی، پلاستیکی و شیشه ای، صیفی جات و میوه،فرش، کاشی، ایزوگام، پوکه معدنی و مواد شوینده و بهداشتی است.
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