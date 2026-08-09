به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۱۸ مردادماه) مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی مواد ۱۵ ،۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:

ماده ۱۵- رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌ کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران است.

ماده ۱۶- رییس قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعب تخصصی را برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران، حسب مورد در دادگاه کیفری یا دادگاه نظامی تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار قضایی و ترجیحا دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یا حقوق بین‌الملل عمومی باشند.

ماده ۱۷- رسیدگی به جنایات موضوع این قانون مطابق قوانین آیین دادرسی است مگر آنکه در این قانون به‌نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۸- در تمامی جنایات موضوع این قانون، تشکیل پرونده شخصیت مطابق با قانون آیین‌دادرسی کیفری الزامی است.

ماده ۱۹- دادگاه رسیدگی‌کننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی، مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت می‌کند.