به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در بررسی روند اجرای طرحهای فرودگاهی بوشهر اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی به منظور افزایش کیفیت خدمات فرودگاه بوشهر صورت گرفته و چندین طرح مهم و زیرساختی اجرا شده است.
وی اضافه کرد: با تلاشهای صورت گرفته رتبه فرودگاه بوشهر بهبود یافته است و بعد از فرودگاههای امام خمینی(ره)، مهرآباد و مشهد قرار دارد و تلاش داریم تا همواره شاهد بهبود رتبه و کیفیت خدمات فرودگاهی باشیم.
مدیرکل فرودگاههای استان بوشهر با اشاره به نصب سامانه کمک ناوبری ای.ال.اس در فرودگاه بوشهر، ادامه داد: یکی از مهمترین نیازها برای افزایش ایمنی پروازها نصب این سامانه بود که شرایط فرود ایمن در زمان دید کم خلبان را فراهم میسازد.
وی همچنین با اشاره به بهرهبرداری از سیستم کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بوشهر، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت تجهیزات امداد و نجات فرودگاهی نیز از دیگر اقداماتی است که در سالهای اخیر به خوبی مورد توجه بوده است.
محمدی از توسعه طرحهای زیرساختی و عمرانی در فرودگاه بوشهر با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال خبر داد و افزود: تفاهمنامهها برای تاسیس ترمینال طبقاتی فرودگاه بوشهر به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال منعقد شده است.
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