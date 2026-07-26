به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به اهمیت اجتماعات مردمی و نقش آن در تقویت انسجام جامعه اظهار کرد: یکی از جلوههای مهم اجتماع مؤمنان، نماز جمعه است که از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت و امروز به عنوان یکی از پایگاههای مهم عبادی و سیاسی کشور شناخته میشود.
وی با اشاره به جایگاه نماز جمعه در قرآن کریم افزود: در سوره مبارکه جمعه به صورت صریح بر حضور مؤمنان در این اجتماع تأکید شده و این موضوع نشان میدهد که اجتماع مردم در کنار یکدیگر، از جایگاه مهمی در آموزههای دینی برخوردار است.
امام جمعه قروه با بیان اینکه کشور در شرایط حساس تاریخی قرار دارد، ادامه داد: شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران شباهتهایی با جنگ احزاب در سال پنجم هجری دارد؛ زمانی که اسلام در حال پیشرفت و گسترش بود و دشمنان با احساس خطر، برای مقابله با مسلمانان با یکدیگر متحد شدند.
دانیاری بیان کرد: در جنگ احزاب، گروههای مختلف دشمن در برابر مسلمانان صفآرایی کردند و با هدف نابودی اسلام و پیامبر گرامی اسلام به مدینه آمدند. مسلمانان نیز در شرایطی دشوار و تحت محاصره قرار گرفتند، اما در نهایت با تکیه بر عوامل مختلف توانستند این تهدید بزرگ را پشت سر بگذارند.
وی اتحاد مسلمانان را یکی از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ احزاب دانست و گفت: زمانی که مسلمانان با دشمنی قدرتمند و مجهز مواجه شدند، همه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و برای دفاع از مدینه و آرمانهای خود تلاش کردند و امروز نیز وحدت و انسجام مردم ایران در برابر توطئههای دشمنان، یکی از مهمترین عوامل اقتدار کشور است.
اتحاد مردم، رمز عبور از بحرانها
امام جمعه قروه، رهبری حکیمانه و شجاعانه پیامبر اسلام را از دیگر عوامل پیروزی مسلمانان در جنگ احزاب عنوان کرد و افزود: حضور میدانی و مدیریت پیامبر گرامی اسلام در آن شرایط سخت، نقش مهمی در حفظ روحیه مسلمانان و مدیریت بحران داشت.
حجتالاسلام دانیاری همچنین با اشاره به نقش امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در جنگ احزاب تصریح کرد: دلاوری و شجاعت امیرالمؤمنین (ع) در برابر دشمنان، یکی دیگر از عوامل مهم پیروزی مسلمانان بود و این حماسه در تاریخ اسلام به عنوان نمادی از ایمان، شجاعت و ایستادگی ثبت شده است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره جنگ احزاب اظهار کرد: در این آیات به امدادهای الهی اشاره شده است؛ جایی که مسلمانان در شرایطی سخت قرار داشتند و خداوند با یاری خود، معادلات دشمنان را برهم زد و نقشه آنان برای نابودی مسلمانان را ناکام گذاشت.
دشمنان برای تضعیف ایران متحد شدهاند
امام جمعه قروه با بیان اینکه امروز نیز دشمنان جمهوری اسلامی با تمام ظرفیتهای خود وارد میدان شدهاند، گفت: دشمن تنها یک کشور نیست، بلکه مجموعهای از قدرتهای مخالف جمهوری اسلامی تلاش کردهاند با استفاده از ابزارهای مختلف، کشور را تحت فشار قرار دهند و نظام اسلامی را تضعیف کنند.
دانیاری افزود: دشمنان در سالهای گذشته از ابزارهای سخت و نرم، فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی و دیگر شیوههای مقابله استفاده کردهاند، اما ملت ایران با ایستادگی و حضور در صحنه، اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.
وی با اشاره به حضور مردم در صحنههای مختلف اظهار کرد: دشمن تصور میکرد با ایجاد فشار و ضربه به ارکان مختلف کشور میتواند میان مردم فاصله ایجاد کند، اما ملت ایران با حضور گسترده و انسجام خود نشان داد که در دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی متحد است.
امام جمعه قروه در ادامه به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از عوامل اقتدار جمهوری اسلامی، توانمندی و ایستادگی نیروهای مسلح است که با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و روحیه جهادی، در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی کردهاند.
دانیاری با تأکید بر اینکه دشمنان در برابر قدرت دفاعی ایران با محاسبات جدیدی مواجه شدهاند، افزود: امروز اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دشمنان نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، منفعل نخواهد بود و از امنیت و استقلال کشور دفاع خواهد کرد.
وی عامل اصلی حمایت و پیروزی ملت ایران را امداد الهی دانست و گفت: همانگونه که در جنگ احزاب خداوند به یاری مسلمانان آمد، ملت ایران نیز در مقاطع مختلف با توکل بر خدا و تکیه بر ایمان و اراده مردم توانسته است از بحرانهای بزرگ عبور کند.
اختلاف، تنها گزینه باقیمانده دشمن
امام جمعه قروه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: مهمترین عامل پیروزی ملت ایران در برابر توطئهها، اتحاد و وحدت کلمه است و این موضوع باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
دانیاری با بیان اینکه اختلافافکنی یکی از مهمترین راهبردهای دشمن برای ضربه زدن به کشور است، تصریح کرد: دشمنان پس از ناکامی در بسیاری از روشهای مقابله با جمهوری اسلامی، تلاش دارند از طریق ایجاد اختلاف در جامعه و شکاف میان مردم، انسجام ملی را هدف قرار دهند.
وی افزود: امروز باید مراقب بود هیچ اختلاف و مسئلهای به تضعیف صفوف متحد مردم منجر نشود؛ چرا که وحدت ملت ایران مهمترین سرمایه کشور در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
امام جمعه قروه خاطرنشان کرد: همانگونه که در جنگ احزاب اتحاد مسلمانان زمینهساز پیروزی شد، امروز نیز حفظ وحدت، انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و حمایت از کشور میتواند توطئههای دشمنان را خنثی کند.
حجتالاسلام دانیاری در پایان تأکید کرد: دشمنان باید بدانند ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان متحد و هوشیار در صحنه حضور دارد و اجازه نخواهد داد اختلاف و تفرقه، مسیر پیشرفت و اقتدار کشور را متوقف کند.
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