به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در شرایط اخیر، انتقال کالا از بسیاری از کشورها با دشواری مواجه شده و برخی کشورهایی که از تأمین‌کنندگان اصلی ما بودند، عملاً امکان همکاری و انتقال کالا را محدود کرده‌اند.

وی افزود: برای نمونه، مسیرهای دریایی و هوایی هند برای انتقال برخی اقلام به کشور با محدودیت مواجه شد و ناچار شدیم برای تأمین کالا، مسیرهای جایگزین ایجاد کنیم که طبیعتاً با هزینه‌های چندین برابر همراه است.

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: از سوی دیگر، یکی از بانک‌هایی که در اروپا فعال بود و منابع مالی ما از طریق آن در اروپا منتقل می‌شد، تحریم شده است. در حال حاضر امکان انتقال پول از منابع ما در اروپا به بسیاری از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

پیرصالحی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت وجه تنها مسیر بانکی را می‌پذیرند، گفت: شرکت‌های تأمین‌کننده عملاً راه دیگری برای دریافت پول ندارند و همین مسئله، فرآیند تأمین را با مشکل مواجه کرده است.

وی در عین حال تأکید کرد: بخش قابل توجهی از داروهایی که منشأ اروپایی دارند، مشابه داخلی یا مشابه آن در کشورهای دیگر دارند و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های جایگزین برای مدیریت بازار استفاده کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره تجمع‌های انجام‌شده مقابل وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیز گفت: بخش عمده این تجمع‌ها مربوط به درخواست برای تأمین برندهای خاص بوده است و در حوزه داروهای معمول و عمومی، مشکلات کمتری وجود داشته است.

پیرصالحی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو برای مدیریت شرایط موجود تلاش می‌کند، اظهار کرد: با توجه به محدودیت مسیرهای تجاری و مشکلات انتقال منابع مالی، تلاش می‌کنیم با استفاده از مسیرهای جایگزین و مدیریت منابع، شرایط تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را کنترل کنیم.

وی با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین ارز حوزه سلامت گفت: بانک مرکزی در سال گذشته و امسال، بودجه‌های ارزی اختصاص‌یافته به حوزه سلامت را به‌موقع و به اندازه تأمین کرده است و اختلال ایجادشده در فرآیند تأمین، ناشی از عملکرد بانک مرکزی نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: منابع و بودجه‌های مربوط به سازمان نیز به‌موقع و به میزان لازم پرداخت شده است، اما در حوزه انتقال ارز و جابه‌جایی منابع با مشکلات جدی مواجه بوده‌ایم.

پیرصالحی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع این مشکلات گفت: در حال مذاکره و برگزاری جلسات با مرکز مبادله و بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم سرعت پرداخت در حوزه ارز غیرترجیحی را نیز افزایش دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در زمینه ارز، مشکلاتی وجود دارد، اما پیگیری‌های لازم در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع انتقال و تسریع فرآیند تأمین ارز، شرایط تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را بهبود ببخشیم.