به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌داد در نشست با دستگاه های مجموعه وزارت نیرو در استان زنجان، با اشاره به عملکرد شبکه برق کشور در دوره اوج مصرف، اظهار کرد: همراهی مردم در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، نقش اساسی در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کرد و از بروز خسارات ناشی از کمبود انرژی جلوگیری شد.

وی افزود: براساس گزارش‌های موجود، فراخوان‌های مدیریت مصرف موجب کاهش حدود پنج درصدی مصرف برق شد و علاوه بر آن، حدود سه درصد نیز کاهش تقاضای روتین و افزایش بهره‌وری در مصرف به ثبت رسید که این آمار نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه و پنهان برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور است.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند در مدیریت مصرف برق طی فصل زمستان نیز نقش مؤثری داشته باشد و لازم است فرهنگ مصرف بهینه با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته تقویت شود.

اله‌داد در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های زیرساختی صنعت برق، بر ضرورت تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: حل بسیاری از مشکلات موجود، نیازمند همکاری بین‌بخشی است و صنعت برق به تنهایی امکان رفع همه این مسائل را ندارد.

وی با اشاره به موضوع جابه‌جایی تیرهای برق مزاحم در معابر شهری و روستایی افزود: شرکت توانیر از نظر مالی و قانونی به تنهایی امکان جابه‌جایی این تأسیسات را ندارد و اجرای این طرح‌ها مستلزم مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تأمین منابع مالی از محل عوارض شهری و روستایی است.

مدیرعامل شرکت توانیر همچنین درباره درخواست احداث پست فوق توزیع انگوران اظهار کرد: اجرای این پروژه منوط به امضای تفاهم‌نامه میان شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت برق و همچنین قرار گرفتن این طرح در اولویت‌های اجرایی است.

اله‌داد با اشاره به مسائل حوزه کشاورزی و آبزی‌پروری نیز گفت: این بخش با پیچیدگی‌های قانونی، فنی و زیست‌محیطی متعددی روبه‌رو است که تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای آبزی‌پروری فاقد پروانه بهره‌برداری معتبر هستند، در حالی که تعرفه «سه الف» بخش کشاورزی صرفاً برای استحصال آب تعریف شده است و توسعه استخرهای پرورش آبزیان نیازمند دریافت مجوز از جهاد کشاورزی و همچنین نصب ژنراتور برق است تا در زمان اعمال محدودیت‌های شبکه، فشار مضاعفی به صنعت برق وارد نشود.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر لزوم مدیریت همزمان منابع آب و برق خاطرنشان کرد: چالش اصلی پیش‌روی کشور تنها کمبود برق نیست، بلکه بحران آب، تهدیدی جدی‌تر برای آینده محسوب می‌شود؛ چرا که حتی در صورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تأمین برق مورد نیاز، بدون وجود منابع آبی کافی، استمرار فعالیت‌های کشاورزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اله‌داد همچنین به اقدامات حمایتی صنعت برق از بخش تولید اشاره کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت‌ماه هیچ‌گونه محدودیتی برای صنایع از جمله واحدهای فولادی و پتروشیمی اعمال نشد تا روند تولید با اختلال مواجه نشود.

وی افزود: علاوه بر این، با دستور مدیریتی، جرایم سنگین مربوط به اضافه دیماند برای صنایع آسیب‌دیده نیز مورد بخشودگی قرار گرفت تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی جبران شود.

مدیرعامل شرکت توانیر در پایان بر ضرورت تداوم همکاری مردم، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی برای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: عبور موفق از شرایط سخت تأمین انرژی، نیازمند مشارکت همگانی، توسعه بهره‌وری و اجرای برنامه‌های مشترک میان همه دستگاه‌های مسئول است.