به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت شفافیت در فرآیند تخصیص اعتبارات اظهار کرد: شاخص‌های عمومی و اختصاصی اعتبارات استان باید به‌صورت شفاف بررسی شود و در حوزه‌هایی که نیازمند برنامه‌ریزی و رویکرد توسعه‌ای است، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به موضوع مطالبات پیمانکاران و وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: عملکرد دولت در سال جاری و سال آینده باید به‌گونه‌ای باشد که حقی از پیمانکاران ضایع نشود و موضوع تعدیل قراردادها نیز با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار بویراحمد ادامه داد: در برخی پروژه‌ها، هزینه‌های مورد نیاز برای تکمیل طرح از مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده بیشتر شده و لازم است پیش از تعریف پروژه‌های جدید، برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام چاره‌اندیشی شود.

بهشتی با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای شهر یاسوج بیان کرد: مطالعه و ساماندهی رودخانه‌های بشار و مهریان، رفع گره‌های ترافیکی در شهر یاسوج و مسیرهای خروجی از جمله پل تنگ‌سرخ و پل مختار، از موضوعاتی است که نیازمند توجه جدی در برنامه‌ریزی‌های استان است.

وی همچنین خواستار بررسی نقش شهرستان‌ها در بهره‌مندی از ظرفیت‌های درآمدی شد و گفت: اگر ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مربوط به درآمد و هزینه استان‌ها شامل شهرستان‌ها نیز شود، باید سهم شهرستان بویراحمد از درآمدهای مرتبط مشخص شده و برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار بویراحمد با انتقاد از ارائه برخی گزارش‌ها در جلسات بدون فرصت کافی برای بررسی اعضای شورا اظهار کرد: ضروری است بسته‌های پیشنهادی و گزارش‌های مرتبط با شورای برنامه‌ریزی استان پیش از برگزاری جلسات در اختیار اعضا قرار گیرد تا امکان مطالعه، بررسی و مطالبه‌گری دقیق‌تر فراهم شود و زمان جلسات صرف روخوانی مطالب نشود.

وی در پایان با اشاره به محدودیت اعتبارات شهرستانی برای اجرای برخی طرح‌ها گفت: تعدادی از پروژه‌های شهرستان بویراحمد با اعتبارات استانی و شهرستانی به نتیجه نخواهند رسید و لازم است با تغییر رویکرد، این پروژه‌ها به سمت طرح‌های استانی و ملی هدایت شوند.

بهشتی تأکید کرد: در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و راه، مشارکت جدی فرمانداران در تعریف و پیگیری پروژه‌های اثرگذار می‌تواند زمینه‌ساز توسعه منطقه باشد.